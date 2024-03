Vuelve hoy a las 19.30 h. la propuesta escénica de La Fábrica de Impro, una show coral de comedia improvisada que se ofrece con periodicidad semanal en el Riquela Club. Venta de entradas anticipadas a 6 euros en A Reixa Tenda en su horario comercial y ya en puerta a 7€. Sus próximas citas serán los días 20 y 26 en el mismo local, donde ponen largos bancos corridos para la ocasión y es habitual tener a medio centenar de asistentes.

Estreno y charla con Molly Manning Walker

How to Have Sex, película dirigida por la cineasta británica Molly Manning Walker, se preestrena hoy en Santiago, a las 20.30 horas en Numax. El pase dará motivo a una entrevista online donde la autora charlará con la también cineasta y actriz Elena Martín Gimeno. La cinta se estrena en salas el viernes 15 de marzo y fue premiada en el pasado festival de Cannes (Francia) como Mejor Película. Esta opera prima de la autora londinense cuenta la historia de tres adolescentes británicas que se van de vacaciones a celebrar sus ritos de iniciación: beber, ir de fiesta y ligar, plan de lo que debería ser un buen verano pero cuyas previsiones se alteran. Estaba previsto rodarla en Magaluf (Mallorca), lugar conocido por la directora y también guionista pero al final optaron por Grecia.

Fernando Redondo habla de 'El Profesor'

El Ateneo de Santiago ofrece a las 19 h. dentro del festival CinEduca en la sede de Afundación (Rúa do Vilar, 19): El profesor (Detachment), película dirigida por Tony Kaye cuyo reparto incluye a Adrien Brody, Marcia Gay Harden y James Caan. Es una cita con acceso libre hasta completar el aforo. Estará presentada y comentada por Fernando Redondo, profesor de Comunicación Audiovisual de la USC, y autor de libros sobre Carlos Velo y Bergman, entre otros trabajos divulgativos.

Fotos de Saleta Rosón en Fonseca

Una colección de fotografías de Saleta Rosón resume su visión del desierto en el Colegio Fonseca, propuesta con entrada libre. La muestra se centra en dos ciudades abandonadas: una Kolmanskop, construída por los alemanes en 1908 en el desierto de Namib (Namibia) para alojar a los trabajadores de las minas de diamantes. La otra: Al Madam, levantada de 1970 ya1980 en el interior del Emirato de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos), cerca Dubai.