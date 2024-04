Con la primavera instalada desde hace días en Galicia, las temperaturas agradables invitan cada vez más a realizar actividades al aire libre. Las rutas o caminatas, son uno de los planes más de moda entre aquellos que les gusta disfrutar de paseos en plena naturaleza y, como es el caso de la que a continuación te presentamos, tienen una recompensa especial al finalizarla: una poza de aguas turquesas de la que te acabarás enamorando.

Cómo llegar

Situada en pleno Parque Nacional de Peneda-Gerês en Portugal, esta ruta no oficial de seis kilómetros, nos llevará alrededor de hora y media recorrerla. Para llegar a su inicio, dejaremos el coche en el aparcamiento de tierra que hay a unos 300 metros de la cascata do Arado. En ese punto encontraréis una pista forestal, señalizada con un cartel de prohibido el paso a vehículos, por la que deberéis continuar.

Esta parte de la ruta no tiene pérdida al coincidir con el Trilho do Sobreiral da Ermida do Gerês PR14 así que tan sólo seguiréis las balizas rojas y amarillas. Avanzando por el sendero os toparéis con la Fonte das Letras, punto de referencia que nos avisará de que, más o menos a 1km de distancia, llegaremos a una bifurcación. Una vez en ella, el camino a seguir será tomando el desvío hacia la derecha para, a unos 400 metros, encontrar la Fonte da Malhadoura. Punto ideal para hacer una pequeña parada para refrescarnos.

Al reanudar la marcha, caminaremos alrededor de otro kilómetro hasta encontrarnos con el Curral dos Portos a la izquierda y un campo amurallado de piedra a la derecha. Una vez en ese lugar, seguiremos el sendero hasta ver una piedra con el nombre de «Tribela», en donde debemos girar hacia la izquierda.

A partir de este punto, la ruta coincide con la Grande Rota Peneda-Gerês GR50 así que de nuevo seguiréis las balizas, en este caso de color blancas y rojas. Este itinerario os llevará hasta el río Conho cruzando el Ponte das Servas, para luego ascender hasta llegar a la carretera forestal, en la cual habrá que girar a la izquierda. A unos 100 metros de este punto, en la primera curva, tomaréis el camino estrecho situado a la izquierda.

Llegados hasta aquí ya no hay pérdida posible porque no existe otro camino. Pasados unos metros, el camino vuelve a descender e iréis bordeando el río, lo que significará que el final de la ruta y el Poço Azul están a un paso.