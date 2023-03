En una etapa de audiencias discretas y falta de contenidos, 'Sálvame' volvió a recurrir este lunes a Lydia Lozano para generar una nueva trama que acabó con el llanto de la colaboradora.

El conflicto arrancaba con la entrada en plató de Mayte Ametlla, que el pasado viernes se estrenó como colaboradora del 'Deluxe'. La periodista aseguró que, al parecer, Lydia no la recibió con los brazos abiertos en el programa nocturno: "Lydia estaba un poquito más rarita, un poco más distante. A lo mejor no tenías un buen día".

Sin embargo, la aludida ofreció una versión distinta de los hechos: "Yo tenía un día de lujo. Cuando llegaste a maquillaje, ¿qué fue lo primero que te dije?". Aunque Lydia aseguró que le dio la bienvenida, Ametlla sorprendió al compartir lo que, según ella, le dijo realmente: "A quién vienes a hacer daño, o algo parecido".

"¿Perdona? Me estoy dando cuenta de que eres chunga, muy chunga", respondió Lydia, dando pie a un tenso enfrentamiento que solo fue en aumento a lo largo de la tarde. La colaboradora, que una vez más se convirtió en el blanco de las críticas de sus compañeros, fue acusada de quitarle la silla a otros colaboradores en el 'Deluxe'.

"Te has peleado por la posición en las sillas, por no estar en las entrevistas. Cada vez que ha habido una entrevista en la que no estabas puesta, empezabas a mandar información a la dirección diciendo que eras la que más sabía de ese tema", le espetó Kiko Matamoros a una Lydia prácticamente acorralada, ya que Gema López no tardó en sumarse a las críticas.

"Ya no trabajo en el 'Deluxe', pero a mí sí me ha pasado de estar en una entrevista a las 8 de la tarde y a las 10, cuando iba a empezar el programa, no estar yo y estar Lydia. A mí eso me ha pasado", aseguró la tertuliana. Belén Esteban, por su parte, se encargó de echar más leña al fuego: "He visto a una persona sufrir. En más de dos entrevistas, han quitado a Chelo y han puesto a Lydia. Chelo, llorando, se ha tenido que esperar a salir en la tercera o en la cuarta cuando estaba en la primera".

Pipi Estrada prefirió romper una lanza a favor de la protagonista de la tarde: "La conozco de hace muchos años. Es muy vocacional en su trabajo y, evidentemente, claro que sufre cuando no está en el lugar que quiere estar. Por lo tanto, pienso que ella se reivindica y lucha, me parece lícito".

En medio de este panorama, Lydia acabó derrumbándose. "Me habéis dejado de trepa, de tal... Me estás dejando de que he quitado sillas y de que tengo el poder. ¡En mi vida ha llamado mi representante!", aseguró entre lágrimas.