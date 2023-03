La relación de Carmen Borrego con su hijo no atraviesa su mejor momento. Un distanciamiento que este jueves volvió a estar presente entre los contenidos de 'Sálvame' y del que la colaboradora se negó a hablar. No obstante, la hija de María Teresa Campos no ocultó el dolor que le produce este asunto y acabó derrumbándose y abandonando el plató del programa.

El espacio de La fábrica de la tele tuvo acceso a unas imágenes en las que aparece la nuera de Borrego, que se encuentra en la recta final de su embarazo, acudiendo a un hospital acompañada de su madre y del hijo de la tertuliana.

Todos los compañeros de Carmen salieron en su defensa, incluida una María Patiño que no pudo contener las lágrimas por la tensa situación en la que se encuentra la relación entre madre e hijo: "Ella nunca dice nada malo de ellos, jolín. Si me creen, les puedo jurar que Carmen fuera no tiene otro discurso diferente".

"Todos los compañeros le preguntamos desde un respeto absoluto, y ella nunca habla. Nunca habla, porque no quiere meter la pata ni escuchar ningún reproche. Yo creo que ha pasado ya un tiempo de penitencia", aportó por su parte Adela González.

Fue en ese momento cuando Borrego rompió a llorar: "Yo he pasado muchas cosas en mi vida, pero esta es la peor sin dudarlo. Y he pasado momentos en mi vida muy tristes y muy malos. De salud, de no salud... Ahora mismo también estoy viviendo un momento que sabéis que no es bueno, y esto no ayuda".

"Insisto que, por mi bien, voy a estar callada", añadió mientras Adela se acercaba a ella para reconfortarla con un beso. Para evitar seguir hablando sobre el tema y recomponerse, Borrego decidió abandonar el plató durante unos minutos.