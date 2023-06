'El Intermedio' continuará ocupando el access prime time de laSexta durante casi todo el mes de julio. Debido a las elecciones generales del 23J, el espacio de humor y actualidad no cerrará la temporada hasta un día después de los comicios. Quien sí se irá de vacaciones será El Gran Wyoming, que anoche dejó su programa en manos de sus colaboradores habituales y de un nuevo fichaje.

"Quiero aprovechar este momento para daros una buena y una mala noticia. Empezaré por la buena. Este año la actualidad política está tan candente que 'El Intermedio' continuará hasta el 24 de julio, hasta después de las elecciones", explicó Wyoming al término de la entrega de ayer: "Ahora os tengo que dar la mala noticia. Yo no estaré en estos programas de julio".

"Me voy, pero 'El Intermedio' continuará en manos de mis fieles Thais Villas, Raúl Pérez, María Abizanda, Isma Juárez... Y, por supuesto, Sandra Sabatés, Cristina Gallego y Dani Mateo", continuó diciendo el presentador titular. Hasta el próximo 24 de julio, Dani Mateo será el encargado de sustituir a Wyoming y capitanear el programa junto a Sandra Sabatés: "Va a cumplir el sueño de su vida: ¡Ocupar mi silla!".

Además, 'El Intermedio' recibirá a una nueva incorporación para reforzar su equipo en verano. "Como no me fío tanto de vosotros, para no dejaros solos os he buscado una persona de confianza para que os eche una mano", comentó Wyoming antes de recibir en plató a Héctor de Miguel.

"¿Que no voy a presentar yo? ¿Voy a estar de secundario?", bromeó el cómico junto a sus nuevos compañeros: "He venido aquí porque me han dicho que pagaban bien y tal, amigos ya tengo. No vengáis ahora con mierdas de afterwork y eso".