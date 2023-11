Anabel Pantoja se mostró muy clara a la hora de hablar de 'Sálvame'. La colaboradora de 'GH VIP: El debate' tuvo unas duras palabras contra el que fue el programa de las tardes de Telecinco días después del estreno de 'Sálvese quién pueda' en Netflix: "A mí me ha matado y me ha hecho mucho daño. Lo he pasado muy mal allí, pero que muy mal".

"Salía del programa e iba llorando en el coche porque me habían hecho una putada, porque habían traído a alguien para hacerme daño a mí y a mi familia", aseguró la influencer en el podcast 'Poco se habla', reconociendo, según ella, que "obviamente" formaba parte del juego, aunque hasta cierto punto: "Tú no firmas un contrato diciendo 'venga, que me hagan putadas'. Tú firmas un contrato para colaborar y hablar de temas". "Tuve un final donde lo pasé muy mal porque mi papá enfermó y ahí es donde se metieron contramano conmigo. Conmigo lo que quieras, pero con mi padre enfermo no. Ahí me fui a 'Supervivientes' y hasta ahí", también dijo en el espacio presentado por Xuso Jones y Ana Brito. Anabel Pantoja también señaló los colaboradores de 'Sálvame' que peor se lo hicieron pasar: "(Kiko) Matamoros, (Kiko) Hernández, Gustavo (González)... 'Rata' Mora, uy, Rafa Mora... Me han hecho mucho daño, a mí, a mi madre, a mi padre... Tienes que tener unos límites, yo nunca pasaría una línea por llevarme un dinero al mes". Por otro lado, la participante de 'Desnudos por la vida', el nuevo formato de Telecinco, también tuvo buenas palabras hacia el programa en el que colaboró entre los años 2015 y 2022: "Marcará la historia, ha alegrado a muchas familias y a muchas personas mayores. Yo no puedo morder la mano que me dio de comer y mucha experiencia que he cogido ahí".