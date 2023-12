Jorge Javier Vázquez ha confirmado que será el presentador de 'Supervivientes 2024'. Como avanzó YOTELE, el que fuera conductor de 'Sálvame' durante casi 15 años regresará al prime time de Telecinco para capitanear la nueva edición del exitoso reality show.

El de Badalona explica que, tras la cancelación del fugaz 'Cuentos Chinos', la cadena se reunió con él y le comunicó que volvería a repetir al frente del formato de supervivencia: "Me dijeron que iba a presentar el programa, pero después yo ya no tengo el control de las cosas que se publican".

En una entrevista con Lecturas, Jorge Javier también desvela cómo afrontó el fracaso y la posterior cancelación del mencionado 'Cuentos Chinos': "En mi cabeza no entraba que fuéramos a durar tres semanas".

"Cuando sucedió me supo mal por el equipo, pero cuando llegó dije: ‘Ah, ¿era esto? Pues tampoco pasa nada’. La reflexión final es que, así como un éxito no depende exclusivamente de ti, tampoco un fracaso", confiesa el presentador, que por otro lado, considera que el programa no tuvo margen de mejora: "Los programas de televisión necesitan un tiempo para asentarse y nosotros no lo tuvimos".

Jorge Javier, que hace unos días participó en la presentación de 'Tierra firme', el nuevo libro de Pedro Sánchez, también se ha pronunciado sobre su ideología. Aunque desconoce si el hecho de significarse políticamente ha podido afectarle a nivel profesional, admite que a partir de ahora prefiere tener un perfil más bajo en este aspecto.

"Estamos todos tan saturados que hay que hacer todo lo posible por no ofender al espectador. Es el examen que he hecho en los últimos tiempos. Cuando vuelva a la tele me gustaría no ofender al votante de otras ideologías”, reconoce en la entrevista.