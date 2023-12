Un año más, la expectación por el vestido que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3 es máxima. Como ya es tradición, la presentadora volverá a despedir el año desde la Puerta del Sol, con un diseño del que ya ha ido dejando alguna que otra pista durante las últimas semanas. Una de las más reveladoras la compartía en 'El Hormiguero', avanzando que su vestido será "vida" y dando a entender que no habrá tela: "No es textil como tal".

Para cebar todavía más las Campanadas del canal principal de Atresmedia, que buscan repetir el liderazgo de los últimos dos años, 'Espejo Público' enseñó ayer tres diseños que podrían "aproximarse" al que llevará Pedroche.

Clara Courel, experta en moda, desveló que el propio Josie le había dado permiso para mostrar en pantalla sus apuestas: "Me dijo que no le importaba que lo dijera". Teniendo en cuenta las pistas que ha ido dejando Pedroche, la colaboradora habló sobre tres conceptos que podrían no estar desencaminados.

El primero de ellos fue un "vestido coraza", creado por Sergio Castaño, que utiliza fibras para conseguir que los vestidos "tengan vida". El segundo resultó ser "un jardín viviente" diseñado por Daniel del Valle: "Dentro lleva sustrato, ahí se ponen las semillitas. Si lo riegas, van saliendo las ramas hacia arriba". El último era una creación de Manuel Torres, a partir de una "pistola" que expulsa fibras naturales: "Ha patentado esta fabricación".

Habrá que esperar hasta la noche del 31 de diciembre para averiguar si, finalmente, alguna de estas tres propuestas corresponde con el vestido de Pedroche en sus décimas Campanadas en Antena 3.

"Josie es un hombre muy informado, una de las personas que más saben de moda de este país y del mundo. Poniéndome en su cabeza, he pensado que tendría que ser algo así. Él quiere apostar por un joven talento español, por una persona que se merezca ser nombrada en España en un día tan importante", recalcó Courel en el magacín matinal.