En rara ocasión Ana Rosa Quintana se aventura a hablar de su vida personal delante de un micrófono, pero ha sido en el podcast 'Arréglate como puedas' en el que ha descubierto su lado más íntimo.

La presentadora, que en el último año ha cambiado su cómoda posición en las mañanas por el reto de las tardes, charló sobre unos últimos meses de cambios y sobre el rumbo profesional que han tomado sus hijos. También hubo espacio para sus facetas personales, entre las que quiso destacar la cocina.

Respecto al cambio a las tardes, reconoció que le supuso un 'shock' porque llevaba muchos años asentada en esa rutina mañanera, pero que no se permitió fallar a la cadena. "La vida de te da unos vuelcos cuando menos te lo esperas. Yo ya llevaba en la mañana... Íbamos a cumplir 20 años ahora en enero y de repente me dijeron: 'Necesitamos que hagas las tardes' y pensé: 'Estamos locos, yo ya no estoy para empezar nada'. Pero bueno al final me he lanzado. Aventuras", reconociendo sus dudas antes de aceptar el reto.

Descubrimos el lado más personal de Ana Rosa Quintana

Además de su faceta profesional, Ana Rosa también se abrió a hablar sobre su vida personal. Uno de los temas que trató fue el de sus hijos, lo más importante de su vida: "Me gusta la familia, me encanta y es lo más importante. Mi hijo Álvaro es (abogado) penalista, muy bueno. No es porque sea mi hijo, pero es muy bueno. Jaime y Juan llevan poco en la universidad. Uno estudia empresariales con analytics y no sé cuantas cosas nuevas, y el otro está por el lado de la empresa. Ninguno de mis hijos se ha dedicado al periodismo, aunque yo siempre he sido empresaria".

Además, profundizó sus aficiones y en su día a día, en el que se descubre como una gran cocinera. "Me gusta cocinar. Me relaja. Mi plato estrella es la ensaladilla, porque no tiene nada que ver con las habituales. Les encanta, pero bueno al final es una ensalada de gambas y patata, poco más, pero soy muy atrevida y la hago con mayonesa hecha por mi", contó una Ana Rosa que nos acercó su lado más íntimo.