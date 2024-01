Todo está preparado para conocer la canción y el artista que este año representará a España en el festival de Eurovisión el próximo 11 de mayo. La emoción es máxima y no es para menos, puesto que esta noche arranca la primera de las semifinales del Benidorm Fest.

El palacio de Deportes L´Illa de Benidorm ya luce sus mejores galas para recibir hoy (22.50 horas) a los ocho primeros participantes de los 16 que forman parte de esta nueva edición del certamen, espectáculo que se podrá ver en La 1 de TVE. El dúo Lérica, conformado por Tony Mateo –hermano del reconocido cantante Abraham Mateo– y Juan Carlos Arauzo, tendrá el honor de inaugurar el evento con Astronauta, un tema fresco y lleno de energía que demuestra su gran capacidad para renovarse y seguir conquistando al público. Le seguirá el joven bilbaino Noan, que con su tema Te echo de –, propuesta de pop rock con un estribillo desgarrador y cargado de potencia, pretende dar la sorpresa.

Sin embargo, la gran favorita de esta primera semifinal es la barcelonesa Sofía Coll, quien el pasado mes de diciembre definió su Here to stay como “una auténtica petardada”, una canción que entremezcla de forma explosiva castellano, catalán e inglés. Nebulossa, duo formado por la vocalista María Bas y el productor Mark Dasousa encargado de cerrar la primera semifinal, no se lo pondrá nada fácil con su tema Zorra, un éxito que llegó al número uno de la lista de los temas más virales de España en Spotify.

Hoy también actuará uno de los grupo más conocidos del panorama nacional, la banda madrileña de rock indie alternativo Miss Caffeina, quienes con su tema Bla, bla, bla prometen dar mucho de que hablar. Otro madrileño que dará espectáculo es Quique Niza con Prisionero, una canción con mucha garra y una reflexión sobre uno mismo. Quien se conoce perfectamente a sí misma es la mallorquina Angy Fernández, la última de los participantes de la primera semifinal. Su tema Sé quién soy es una apuesta sólida para competir frente a sus primeros rivales.

Todos ellos lucharán esta noche por encontrar un hueco en la gran final del sábado y alzarse con el codiciado Micrófono de Bronce. Tan solo cuatro artistas lograrán pasar a esa gran gala final que decidirá al representante de España el próximo 11 de mayo en el Malmö Arena (Suecia).

Segunda semifinal

Ya el jueves 1 de febrero harán lo propio el resto de integrantes que conforman el Benidorm Fest 2024. El artista canario St. Pedro parte con Dos Extraños (Cuarteto de Cuerda), un bolero de amor nostálgico, como gran favorito del certamen. Su competencia no será nada sencilla ya que Almacor y su Brillos Platino, un tema urbano con el que pretende poner a todo el mundo a bailar, también tienen mucho que decir. La gala del jueves la completarán artistas como María Peláe (Remitente), Dellacruz (Beso en la mañana), Marlena (Amor de verano), Jorge González (Caliente), la pontevedresa Yoly Saa (No se me olvida) y Roger Padrós (El temps).

Todas las galas –dos semifinales y la final– de esta edición del Benidorm Fest estarán presentadas por la cantante Ruth Lorenzo, el presentador Marc Calderó y la periodista Ana Prada.

Jurado profesional

Además, habrá un jurado profesional de 8 integrantes, de los cuales cuatro son nacionales y otros cuatro 4 internacionales. La portavoz será la cantante Beatriz Luengo, que estará acompañada de la coach vocal Ángela Carrasco; el cantante Carlos Baute; el productor musical y cantante del grupo La Casa Azul, Guille Milkway; el jefe de la delegación británica en Eurovisión y productor ejecutivo del Festival de Eurovisión 2023 en Liverpool, Lee Smithurst; el jefe de la delegación de Armenia que fue miembro del grupo de referencia de Eurovisión y productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2022, David Tserunyan; la jefa de la delegación polaca en el Festival de Eurovisión, Marta Piekarska, y la directora creativa de actuaciones artísticas Nicoline Refsing.

Votaciones

El sistema de votación se mantendrá igual que en las dos ediciones anteriores. El 50% del resultado dependerá del voto del jurado y el otro 50% del público (25% del televoto más 25% de una muestra demoscópica), aunque no será posible votar de forma gratuita. En caso de empate, ganará la opción que mejor puntuación reciba del comité profesional. Una medida que aún no ha sido puesta en funcionamiento, pero quién sabe qué pasará en este Benidorm Fest.