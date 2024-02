Eduardo Mendoza se pasó anoche por el plató de 'El Hormiguero'. El famoso escritor, autor de novelas como 'Sin noticias de Gurb' y 'La ciudad de los prodigios', acudió al programa de Antena 3 con motivo del reciente lanzamiento de 'Tres enigmas para la Organización', un libro que empezó a escribir después de anunciar su jubilación.

"Dije que me tenía que jubilar porque lo pensaba, pero al día siguiente dije: '¿Y ahora qué hago?'. Para entretenerme, me puse a escribir una novela. No sé hacer nada más y ya era tarde para aprender otro oficio", aseguró Mendoza, ganador del Premio Cervantes en 2016.

Como viene siendo habitual en 'El Hormiguero', la actualidad política y social también estuvo presente durante la entrevista. Pablo Motos, que rescató un ensayo escrito por Mendoza sobre el origen del 'procés' titulado 'Qué está pasando en Cataluña', quiso conocer su opinión sobre el conflicto catalán: "Tú que vives allí... ¿Cómo ves ahora la situación?".

"Creo que pasa mucho menos de lo que dicen", aseguró Mendoza: "Tiene la importancia que se le quiere dar. En estos momentos, creo que en Cataluña hay un cansancio muy grande. Ha habido una época muy tensa, muy crispada, sobre todo dentro de Catalunya. Ha sido una época muy mala". "Lo que queremos es volver a la normalidad, como sea", afirmó.

Por otro lado, Mendoza aseguró que los periodistas que no son catalanes le preguntan "por Cataluña, por la amnistía y por Puigdemont", mientras que los de allí tienen otros intereses: "Solo querían hablar de libros, de fútbol y de comida, pero no de lo que pasa". "Creo que se ve de una manera muy distinta dentro a como se ve fuera", reflexionó en el formato de Antena 3.

¿Cuánto gana con cada libro?

Además de charlar con Pablo Motos, Eduardo Mendoza también interactuó con Trancas y Barrancas, que le plantearon una pregunta muy comprometida. "Si un libro cuesta de media 20 euros. ¿Cuántos euros se lleva normalmente el autor?", le lanzaron las hormigas.

"Pues mira, depende", respondió Mendoza antes de detallar su respuesta: "En principio el 10%, salvo que pactes una cosa más ventajosa. De lo cual, la agencia literaria se queda un tanto por ciento, el resto viene Hacienda y se lo lleva casi todo". "Y a mí me quedan unos céntimos", aseguró el escritor ante las risas del público.