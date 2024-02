Hace casi un año, en marzo de 2023, la plataforma SkyShowtime estrenaba 'Bosé', la serie basada en la vida de Miguel Bosé protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez. La producción pudo verse más adelante en abierto de la mano de Telecinco, con una extensa entrevista al cantante y tertulias especiales después de cada episodio en las que participaban personas de su círculo más cercano.

Entre ellas se encontraba su hermana, Lucía Dominguín. Ahora, meses más tarde, ha reconocido que la ficción no es de su agrado, a pesar de que cuenta con la implicación de su propio protagonista. "Me gusta más el documental que ha hecho. Más que la serie, porque la serie no la puedo ver, lo reconozco", ha asegurado en referencia a la docuserie 'Bosé Renacido', de Movistar Plus+.

En una entrevista para el programa 'No le mientas a Pinocchio', recogida por Europa Press, Lucía explica los motivos por los que no le convence la serie: "Veo a mi madre representada por una persona que no es mi madre, con unos vestidos que no se ponía mi madre. Veo a mi padre tan déspota y tan machista... Yo no lo he vivido así, ni la casa".

"Está contando una vida, pero no es la mía, y yo no quiero. Tengo mis recuerdos y son bonitos", admite en su conversación con Silvia Tarragona y Ana Alós. No obstante, destaca la "cultura alucinante" de su hermano: "Yo me he perdido en mi vida y de la vida de mis padres la mitad, él la ha vivido y tiene una memoria histórica alucinante".