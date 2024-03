La canción 'Zorra' sigue dando de qué hablar tras su victoria en el Benidorm Fest. El tema de Nebulossa está semana sí y semana también en boca de todos por las diferentes opiniones que provoca en los famosos.

La última en dar su veredicto ha sido Rosa López, que representó a España en Eurovisión en 2002. "La palabra 'zorra' suena fatal, pero el mensaje, lo que hay detrás, no suena fatal", comienza.

La 'extriunfita' reconoce que ha tenido sensaciones encontradas al escuchar la canción, algo que le ha conquistado: "Eso es lo que me gusta, que primero me descoloquen y luego me hagan pensar. Eso es lo que me gusta de la música".

Por último, López reconoce estar "in love con 'Zorra'" en contra de lo que piensa Ruth Lorenzo, que esta semana también se ha posicionado para criticar el nivel vocal de la canción.