'Supervivientes 2024' ya tiene a su primera baja inesperada de esta edición. Después de varios días en duda a la espera de su evolución médica, el equipo médica se ha visto en la obligación de forzar el abandono de la hija de Guti y Arantxa de Benito del reality de Telecinco.

"La concursante presenta desde el lunes 11 marzo un cuardo de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas. La evolución del cuadro está siendo lenta y se preveé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuadad en el programa. En cuanto tolere las condiciones del viaje será repatriada para continuar su tratamiento y recuperación en España", explicó el equipo médico del programa.

Solo instantes después, Zayra mostró su "rabia" por esta decisión de la organización del programa: "Tenía muchas ganas de que me conozcais, de verme luchar, de ganar y dedicarselo a mi hijo y mi familia. Sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo.

Zayra también recibió las palabras de ánimo de su madre, Arantxa de Benito, que le mostró su cariño y apoyo durante su llamada telefónica: "Qué pena que tu dolor te impida realizar esta experiencia con la que tenías tanta ilusión, estábamos todos aquí apoyando y deseando que te recuperaras. Quizás este no era tu momento y siempre lo que sucede, conviene. Ahora a recuperarse, a ponerse bien de la espalda y aquí estamos todos, que te queremos mucho".

Miki, su novio y padre de su hija, también le dedicó unas palabras llenas de sentimiento desde el plató del reality: "No pasa nada, lo has intentado y ahora a recuperarte en casa conmigo, te quiero mucho".