Carmen Borrego y Terelu Campos protagonizaron anoche una dura entrevista en 'De Viernes'. Las hermanas respondieron a todas las polémicas surgidas a raíz de la exclusiva del hijo de Borrego.

Carmen comenzaba explicándole a su hermana que, pese a las críticas que ha recibido su hijo, desea que se siga manteniendo el respeto hacia su hijo, un hijo al que asegura que no acaba de comprender:

"Dentro de lo que cabe estoy serena, estoy absolutamente convencida de que mi hijo se ha equivocado pero no ha matado a nadie. Sí que es cierto que me ha roto el corazón, no me lo esperaba, yo me fui con la tranquilidad de que todo estaba bien con él y en su matrimonio (...) No he sido capaz de llorar, he pensado mucho estos días, ha sido un shock. A mí mi marido me da mucho y yo le debo mucho a él, no tendré vida para agradecer lo que mi marido le ha dado a mi madre y también a mis hijos".

Terelu Campos ha sido más dura con su sobrino José María, que no entiende que el hijo de Carmen haya hablado de esa manera sobre su madre en una revista, motivo por el que no se muerde la lengua a la hora de decir que tanto él como Paola Olmedo "se merecen un Óscar".

La presentadora no está en buen momento por cómo ve a su hermana después de este conflicto y se acuerda de su madre fallecida, María Teresa Campos.

"A lo mejor no entiende lo que digo, pero viendo todo esto que está ocurriendo menos mal que mamá está muerta. Mamá no habría entendido que el que ella consideraba el hombre de su vida hiciese esto, aunque tienes razón en que no habría pasado nada de esto si ella hubiese estado viva y sana".

Borrego concluye la entrevista con el deseo de encontrarse con su hijo, que al igual que ella trabaja en 'Así es la vida'.

"Cuando le veo en las imágenes siento dolor y siento amor, por muy contradictorio que sea, no me gusta oír a la gente destrozar a mi hijo, no voy a participar de eso, yo sé que en ese momento él no está bien y creo que no ha valorado en lo que se ha metido, creo que incluso se lo ha dicho a algunos compañeros, que cuando vio lo que se había publicado se sintió muy mal. Él debe estar alucinado y preocupado de que yo esta vez no haya descolgado un teléfono o escrito un WhatsApp. (...) Aunque le parezca mentira a mucha gente he deseado esta semana encontrarme con él en el programa en el que ambos trabajamos, el día que nos veamos frente a frente será el día en el que él tome conciencia de lo que ha ocurrido".