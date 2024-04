Los programas presentados y producidos por Iker Jiménez van mucho más que 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'. El comunicador también realiza 'La estirpe de los libres', un formato en el que trata temas de actualidad en directo y con invitados desde su canal oficial en Youtube.

La última entrega de este mencionado espacio ha originado que el comunicador haya subido un vídeo a su cuenta oficial de Twitter (ahora conocida como X) en el que ha denunciado que sufre, supuestamente, "censura soft" por parte de la plataforma de streaming: "La verdad, estoy bastante cabreado".

"Youtube no recomienda ese vídeo [el último de su canal, el dedicado al ataque de Irán a Israel] a nadie. Debe de haber cosas más enriquecedoras que un programa que fue número 1 en castellano en el mundo esa noche... pues, en fin", comentó Jiménez en este vídeo.

"No se trata de cancelaciones, sino de que unas cosas se potencian y otras no, y entonces pasa lo que pasa. Ya me diréis vosotros si el programa no era digno de ser conocido por mucha gente", se quejó el comunicador, haciendo gala a su vez de los buenos datos que tiene vídeo a pesar de ser recomendado por el algoritmo de YouTube: "Lleva ya cientos de miles de descargas, pero tenían que ser muchas más. En fin, es la cancelación soft".