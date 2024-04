Ana Rosa Quintana ha protagonizado este jueves un momento muy emotivo durante el transcurso de la última entrega de 'TardeAR'. La presentadora de Telecinco se emocinó al escuchar el testimonio de una mujer mayor cuya exnuera no le deja ver a sus sobrinos.

La señora, a la que se llamó Rosa para guardar su anónimato, rompió a llorar en un momento de la conexión después de que contar que no pudo asistir a la comunión de uno de sus nietos: "No veo a mis nietos desde 2022, no los deja la madre. No nos coge el teléfono. Las veces que hemos conseguido hablar con ella [...] enseguida nos cuelga".

La presentadora empatizó en todo momento con la mujer, a la que intentó tranquiliza mientras contaba su testimonio completamente compungida: "No nos deja por fastidiar (...) Mi hijo los ve en un centro dos horas cada 15 días. No entiendo por qué estos niños tienen que pasar este calvario".

"Yo a mis nietos los quiero con locura, que han estado mucho tiempo conmigo. A ellos les encantaba ir al pueblo en verano, pero ya no pueden ir porque su madre no les deja", explicó esta señora.

El testimonio de esta señora hizo que Ana Rosa también se emocionase con el testimonio. De hecho, la comunicadora tuvo los ojos llorosos: "Tienes toda la razón, qué quieres que te diga".

"Está todo encauzado (...) Y tú podrás disfrutar de tus nietos. Llegará, tú lo estás haciendo bien", comentó Ana Rosa Quintana después de que la señora le comentase que está tomando todas las medidas necesarias para volver a ver a los niños.

"Es muy injusto que cosas tan importantes tarden tanto tiempo, porque está sufriendo todo el mundo, pero las cosas están camino de resolverse", expresó la presentadora, que le instó a que no se rindiese en su objetivo: "Tú eres como yo, una superviviente, y las supervivientes ya sabemos que hay que tener paciencia".