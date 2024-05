El suizo Nemo se ha coronado como campeón de Eurovisión con su revolucionaria canción 'The Code'. La propuesta del país nórdico, que se esgrimió como una de las favoritas desde el inicio, ha superado las expectativas y ha ascendido desde el comienzo de las votaciones como el indiscutible vencedor.

Nemo, con tan solo 24 años, es además la primera persona no binaria en ganar el certamen de Eurovisión. La canción 'The Code', que ha logrado 591 puntos en las votaciones, reivindica la identidad de género del cantante, y explica en primera persona todas las dudas que le han acompañado al crecer y darse cuenta que no puede identificarse ni como un hombre ni como una mujer.

El televoto no ha provocado la sorpresa en esta edición, ya que el representante de Croacia, Baby Lasagna, que lideraba todos los ránkings junto a Nemo, se ha quedado por detrás de 'The Code'.

Nebulossa, la representante de España para Eurovisión, tampoco ha dado la sorpresa y ha ocupado los últimos puestos de la clasificación, tal y como marcaban las apuestas. Sin embargo, la canción 'Zorra' sí ha calado en el público del Malmö Arena, que ha cantado a capela el "soy más zorra todavía".

36 años sin ganar Eurovisión

La victoria de Nemo ha logrado acabar con casi cuatro décadas de sequía en Eurovisión para Suiza, el país donde se celebró en 1956, en la ciudad de Lugano, la primera edición del festival de la canción europea por antonomasia. A finales del pasado año Nemo, que en sus actuaciones y vídeos musicales alterna ropas masculinas y femeninas, se declaró no binario, y en la canción ganadora de la noche, "The Code", expresó su lucha interior y exterior para asumir esa identidad de género.

"Fui al infierno y regresé para encontrar el camino. Rompí el código", grita en el estribillo un Nemo que enlaza con su victoria con otras muchas del colectivo LGBTQI en Eurovision, incluidas las de la israelí Dana International en 1998 o el austriaco Conchita Wurst en 2014.

Nemo ha ganado cantando en inglés, idioma que en una Suiza con cuatro idiomas oficialeses ampliamente usado como lengua franca entre las distintas comunidades idiomáticas, y que en lo que va de siglo ha utilizado 17 veces ya en sus participaciones eurovisivas.