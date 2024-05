Nemo se convirtió este pasado sábado en el ganadorde la última edición del Festival de Eurovisión. Le cantante con la canción de 'The Code' fue realizada a través de una elección interna de la televisión suiza formada por un panel de expertos entre los que se encontraba uno de los finalistas del Benidorm Fest.

Para ser más exactos, Aarón Saez, integrante de Varry Brava, desveló este lunes por la tarde que él formó parte de ese comité de selección que organizó la SRG SSR para escoger a su candidatura para Eurovisión 2024, siendo Nemo el que finalmente la lideró.

"Este año fui uno de los jurados internacionales de la selección de Suiza para Eurovision. Así que, un poco he ganado, ¿no?", comentó el músico en su cuenta oficial de Twitter (ahora conocida como X), adjuntando un pantallazo de un email que recibió con el asunto "Eurovision Song Contest 2024 in Malmö: We did it (Lo hicimos)".

Cabe recordar que Varry Brava fue los finalistas de la primera edición del Benidorm Fest que se celebró. El grupo de Orihuela defendió la canción 'Raffaella', una canción en tributo a Raffaella Carrá, y que llegó a triunfar en Italia, país en el que fue la sintonía de la versión de 'Mi casa es la tuya' que produjo la RAI.

La banda logró la sexta posición en la final de esa primera edición del Benidorm Fest, que acabó con el triunfo de Chanel con su mítico 'Slomo', canción con la que logró la tercera posición en Eurovisión 2022.