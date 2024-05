La novena gala de 'Masterchef 12' ha tenido a la familia como plato principal. El programa terminó expulsando a Pilar que, pese haber comenzado la primera prueba con uno de los mejores platos, acabó siendo eliminada por un desastroso "pegote de masa" a la hora de realizar una pasta fresca con su respectivo cocinado, relleno y aderezo.

La primera prueba de la noche supuso un subidón de energía para los aspirantes al recibir la visita de sus familiares. Acompañados de sus seres queridos, los concursantes elaboraron diferentes técnicas como el adobo, el marinado o la curación. Además, esta entrañable prueba contó con la presencia de Jesús, el hijo de Pepe Rodríguez, que junto a su padre cocinaron unas gambas marinadas.

Una vez hechas las elaboraciones, los jueces cataron los distintos platos con dos claras ganadoras: Pilar y María, siendo la segunda la que logró alzarse con el codiciado delantal dorado mientras que la primera recibió un viaje a Madeira como premio.

Por otro lado, la prueba de exteriores se desarrolló en Cartagena. El reto contó con unos invitados de lujo provenientes de la guía Repsol. Los equipos, capitaneados por María y Pilar, estuvieron formados, en el primero de los casos, por Alberto, Pulga y Ángela como delantales rojos y, por su parte, Gonzalo, Samya y Celeste se incorporaron al equipo azul.

Los concursantes tenían la difícil tarea de contentar los paladares de los chefs Martín Berasategui, Begoña Rodrigo o Nandu Jubany, entre otros. La prueba de exteriores recibió numerosas críticas de los invitados por la falta de cocción de algunos platos o la falta de ingredientes en otros, teniendo que precipitar las valoraciones finales del reto.

"Ha sido la prueba por equipos en la que más vergüenza he pasado en estos años", lamentaba Samantha Vallejo-Nágera. Jordi Cruz tampoco rebajó la tensión: "En una hora y media no puedo pensar en algo que hayamos hecho bien. Platos crudos que no se ha comido nadie. Desastre monumental", aseguraba el chef. Tras esto, los jueces entregaron delantales negros a todos los aspirantes como castigo.

La última prueba de la noche contó con todos los aspirantes a convertirse en 'Masterchef 12'. El reto, con AntoniaDell'Atte como invitada, tuvo a la pasta como principal protagonista. Los concursantes debían elaborar pasta fresca con su proceso de formado, relleno, cocinado y aderezo.

Finalmente, tras probar las distintas elaboraciones, los jueces dictaron sentencia expulsando a Pilar en la novena gala de 'Masterchef 12' causando clamor entre el resto de concursantes que continuaron en el programa de cocina.