Salvo imprevistos de última hora, el lunes 26 de septiembre los mariscadores de Noia regresarán a los arenales. Más de 1.500 profesionales de las cuatro cofradías de la ría noiesa (de las localidades de Noia, Porto do Son, Portosín y Muros) volverán al trabajo rastro en mano. Lo que todavía no se ha establecido son los topes y horarios que regirán en el inicio de la actividad.

La fecha de apertura, según indicó el patrón mayor noiés, Santiago Cruz, se ha elegido para dejar un tiempo de margen y que el bivalvo alcance el tamaño idóneo para las conserveras. “Hai compradores que os primeiros días van mirar o rendemento outra vez; tamén se xogan moito, a verdade sea dita, porque son os que o pagan e quéreno canto máis cheo mellor”, dijo el dirigente de la entidad marinera, quien explicó que “o día 12 estaba aínda bastante vacía a vianda, por iso optamos polo 26 de setembro. En outubro é cando máis cheo está o bivalvo e lle dá maior rendemento nas latas”.

Según los muestreos realizados, se prevé una buena campaña marisquera. “Hai bastante berberecho, ameixa babosa e xapónica. Hai moito marisco, só falta que nos respecte a toxina. O día 21 darémoslle unha mostra aos compradores a ver que nos din, e como ven a vianda, e logo fixaranse os topes e os horarios”, adelantó Santiago Cruz.

Durante estos meses de descanso, mientras no comienza la actividad extractiva, la cofradía San Bartolomé ha estado realizando un chequeo a sus bancos naturales para mantener el marisco en las mejores condiciones. “Tivemos moito traballo estes meses quitando algas. Hai tempo que non había tanta, pois prolifera con tanta calor, e non houbo chuvias. Quitamos sobre douscentos tractores e moitas toneladas senón asfixia o marisco”, afirmó.

Los diez operarios del pósito que se encargan del mantenimiento de las concesiones también retiraron una gran cantidad de depredadores, según apuntó el patrón mayor, pues especies como el cangrejo o la corneta matan a bivalvos como el berberecho y la almeja para alimentarse. “Son os requisitos necesarios para ter os bancos marisqueiros o mellor posible para cando comece o exercicio. As perspectivas son boas e agardamos que todo vaia ben”.

En este sentido, conviene destacar el esfuerzo que hace la cofradía San Bartolomé en la lucha contra el furtivismo, contando con 16 vigilantes para tal fin. Al control de las playas también se suma el colectivo de a pie, que realiza labores de apoyo por el día. Una estricta vigilancia que en esta época se vuelve vital, pues los furtivos acuden a robar marisco amparándose en la oscuridad de la noche. “Somos unha das confrarías que menos furtivismo ten porque contratamos a vixiantes titulados para combatelo; sempre hai seis de noite e dous de día, aparte das mariscadoras a pé que tamén van de día”, manifestó Cruz.

laboratorio. El patrón mayor de Noia informó que la entidad ya ha activado su propio laboratorio de análisis de biotoxinas, microbiología y genética, ubicado en la calle República Argentina de la villa noiesa. “É algo moi importante para nós dispoñer dese propio laboratorio que nos permita analizar as condicións do medio, dos moluscos ou das augas para optimizar a praia e ter información do seu estado con moita máis frecuencia da que temos neste momento”, comentaba recientemente el secretario del pósito, Adelo Freire.

Él mismo avanzaba que uno de sus objetivos es reforzar su sello de calidad, diferenciando sus lotes gracias a los datos genéticos. “Poder mirar a trazabilidade e poder vender o noso produto cunha garantía de orixe total mediante xenética; non hai ninguén que o faga no mercado”.

También se encuentra en funcionamiento el criadero de moluscos, que le permitirá resembrar los bancos garantizando su procedencia.