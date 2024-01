PARA MUCHAS PERSONAS esa pregunta hoy en día no hacen por considerar que la Religión es algo ajeno a su vida. Otros contestan que la católica, porque es la que profesan desde niños y así se les han enseñado. Es decir, por una cuestión cultural.

La Religión en nuestro mundo secularizado tiende a ser vista como algo extraño, caída del cielo, alejada del día a día de los quehaceres y preocupaciones del hombre. Los hombres y mujeres de hoy viven y se hacen preguntas y fuera de estas preguntas e inquietudes, además existe la Religión. Esta nos lega a nosotros porque alguien ha tenido una revelación y nosotros la hemos creído porque alguien nos ha contado esa revelación.

Sin embargo, si miramos más allá de rutinas y convencionalismos vemos que la Religión nace de la vida y se dirige a la vida. La Religión no es más que un intento humano de dar respuestas a preguntas humanas. ¿Por qué nacemos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Tiene algún fin nuestro mundo? ¿Tiene sentido que nuestra vida acabe? ¿Somos realmente libres? ¿Qué es nuestra interioridad? ¿Por qué tenemos conciencia?

Recuperar que verdaderamente es eso la Religión y no otra cosa, es fundamental en el mundo de hoy. De otro modo se tiene la impresión de que es algo superficial, totalmente prescindible.

La actitud religiosa no surge porque mediante la revelación se tienen respuestas a todas las preguntas y problemas de los hombres. No es un recetario fantástico, una especie de Wikipedia psicológica donde basta consultar, cuando tengamos un problema o una pregunta. Por el contrario, surge en el caminar de la vida, según van ocurriendo las penas, alegría, dudas y certezas de cada uno y van configurando un determinado tipo de respuestas a las grandes preguntas de la vida y de la existencia. Desde luego, lo que caracteriza la respuesta no es la ausencia de duda, búsqueda, inquietud, limitación y vulnerabilidad.

Las respuestas están determinadas por encontrar que las preguntas solo encuentran satisfacción cuando descubrimos que nuestra existencia esta apoyada y acompañada por Dios y que por eso puede ser vivida en esperanza, generando una manera de vivir que consiste en colaborar y ayudar a los demás en un mundo de todos.

El teólogo brasileño Leonardo Boff preguntó al Dalai Lama ¿Cuál es la mejor Religión? Se podría esperar que dijese la budista, o las orientales, que son más antiguas que la cristiana, sin embargo, dijo: “La que te aproxima más a Dios, al Infinito. Es aquella que te hace mejor”. El teólogo volvió a preguntar ¿Qué es lo que me hace mejor? Aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, más responsable, más humano, más ético…La Religión que consiga hacer eso de ti es la mejor Religión.