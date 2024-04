Separación de poderes

Diluida entre las noticias de esta Semana Santa (procesiones que no pudieron salir por la lluvia, las cifras turísticas, la avería del falcon, el accidente del puente de Baltimore, el cambio en la dirección de TVE), pasó desapercibida una información preocupante porque afecta a la salud de nuestra democracia.

La encontré de causalidad, perdida en la página web de las noticias de Antena 3: El fiscal anticorrupción del caso Koldo, Luis Pastor, presentó una primera querella contra el exasesor del exministro de transportes José Luis Ábalos y los principales cabecillas de la trama el 28 de junio de 2023, justo un mes antes de las elecciones generales del 23-J. Sin embargo, la querella se pospuso hasta el 6 de septiembre, pasadas las elecciones generales.

La irrupción de un caso de corrupción como este que afecta a varios ministerios y comunidades autónomas, entonces gobernadas por los socialistas, tendría un impacto directo en el resultado electoral. Por eso la oposición, y con ella los pocos españoles que aún se interesan por la política, quieren saber si el fiscal general del Estado fue el responsable de que se frenase el envío de este caso a la Audiencia Nacional por intereses electorales.

No faltará quien piense que fue acertado retrasar la querella contra los responsables de esta trama de corrupción para que no afectase al proceso electoral. Pero no es menos cierto que los electores deben disponer de información suficiente para ejercer su derecho al voto con conocimiento de causa. El argumento de que el poder judicial no debe interferir en los procesos electorales y, por ello, es lícito retrasar procesos judiciales que afecten a los partidos o al gobierno no creo que sea de aplicación si de lo que se trata es de garantizar la salud del sistema democrático.

Estamos viviendo un momento delicado desde el punto de vista político, la fanfarria de las últimas sesiones de control al gobierno puede ser un buen ejemplo. Por eso, sería bueno que alguien diera explicaciones, en lugar de optar por el “y tú más”.