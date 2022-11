Los cambios legales planteados por la actual mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar el delito de sedición del Código Civil y posiblemente modificar el de malversación están provocando una auténtica rebelión de las fuerzas políticas conservadoras. Ayer, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció que su formación presentará una propuesta para que la sedición se mantenga en nuestro corpus jurídico y se introduzca como delito “cualquier convocatoria ilegal para separar una comunidad del resto de España”. Además, criticó también que ya estén “amagando” con modificar el delito de malversación, algo que, según dijo, “ya sería el colmo”.

Así se pronunció en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde el jefe de la oposición volvió a apelar a los barones del PSOE porque en la derogación de la sedición “no caben medias tintas” y están “obligados a dar un paso al frente no solo para hablar” sino que tienen que “posicionarse y votar”. “Que sean los sediciosos los que van a derogar su propio delito es una cacicada injustificada en una democracia consolidada”, enfatizó.

Además, Feijóo señaló que ya están “amagando” con modificar también el delito de malversación y eso “ya sería el colmo”. En este sentido, apuntó que es posible que vengan más “cesiones” como “perdonar la malversación”. A su entender, no existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un Código Penal “a su medida” y que cuente con la “complicidad” del Gobierno.

Por su parte, desde el PSOE, fue su portavoz Pilar Alegría quien dio la cara en estos asuntos y lo hizo asegurando que su grupo parlamentario estudiará las enmiendas que lleguen de otros grupos a la reforma de la sedición, admitiendo que estas pueden incluir la reforma de la malversación. No obstante, no ha aclarado si su partido las apoyará. Eso sí, señaló que la promesa del presidente era la modificación del delito de sedición ya se está cumpliendo con la proposición de Ley presentada en el Parlamento por el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos.

Pilar Alegría respondió así a las cuatro preguntas que le han hecho los informadores durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede socialista de la calle Ferraz. “Teníamos un compromiso de legislatura, que era cambiar delito de sedición y homologarlo con los códigos penales de las democracias europeas más consolidadas, lo hemos trasladado a través de una proposición de Ley”, afirmó la portavoz socialista.

La también ministra de Educación precisó que ahora viene la tramitación parlamentaria de esa proposición de Ley y son los grupos parlamentarios los que presentarán las enmiendas que consideren oportunas. En este sentido, añadió que el grupo socialistas está abierto a estudiar todas las enmiendas que puedan llegar de otros grupos. Y esta misma contestación fue la que dio cuando le preguntaron si el presidente Pedro Sánchez estaba dispuesto a apoyar las enmiendas que posiblemente presentarán los grupos independentistas catalanes para matizar las penas sobre malversación para los condenados por este delito que no hayan llevado a cabo enriquecimiento personal.

La desaparición del delito de sedición deja prácticamente en ridículas las penas por organizar un referéndum ilegal, algo que enerva al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no está dispuesto a consentir y que si él es presidente del Gobierno castigará con la contundencia que esta grave acción requiere. “Los sediciosos no ofrecen nada a cambio: ni arrepentimiento ni compromiso de no volver a hacerlo, sino que por el contrario se jactan de las facilidades para lograr sus objetivos. Esto no puede ser así”.

Feijóo cargó contra quienes rechazan lecciones del PP pero sí dan “legitimidad” a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi, “los interlocutores principales de los que piden que callemos”, y advirtió de que no le van a “silenciar”.

Además, se comprometió a seguir defendiendo sus principios en defensa de la igualdad entre españoles con quienes les quieran acompañar en la “serenidad, la moderación y la centralidad”.

“Sánchez no tiene mandato electoral para rebajar las penas, pues en campaña prometió lo contrario, y no tiene derecho a impugnar de facto una sentencia del Tribunal Supremo de la mano de los condenados, ni a mercadear con los poderes del Estado ni a disponer del Estado como si fuera suyo porque no lo es”, advirtió Feijóo, que insistió en que no tolerará más consultas ilegales.