El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, abrió este sábado el telón de la cita con las urnas del 28 de mayo llamando al cambio en las autonómicas y municipales, pero también en las generales que se celebrarán, salvo adelanto, a final de año. En este sentido advirtió: “Cualquier voto a los candidatos del sanchismo” supone “apuntalar” al actual presidente del Gobierno.

El jefe de filas de los populares lanzó esta advertencia en Zaragoza, donde el PP presentó a sus candidatos autonómicos a los comicios en un acto en el que también participaron los mandatarios de Galicia, Andalucía y Castilla y León, que no se examinarán en las urnas.

Feijóo aludió allí al documento interno del PSOE que baraja la posibilidad de que el PP le sustituya por Juanma Moreno o por Isabel Díaz Ayuso: “Cada vez que subimos sacan una y ahora dicen que ya no voy a ser candidato a las elecciones generales, oye pues yo creo que aciertan, dejaré de ser candidato muy pronto para convertirme en presidente de los españoles”.

Además en una intervención trufada de críticas al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchezz, Feijóo pidió el voto a todos aquellos votantes, también los del PSOE, que en el caso de que ahora se volviese a votar la Constitución votarían sí. El PP es el “partido constitucionalista que queda”, argumentó.

El de Os Peares llamó a los suyos a vencer, no a empatar, al tiempo que recalcó que el PP no quiere liderar “ningún bloque de partidos” sino gobernar a la mayoría y marcó así distancias sin nombrarlo con Vox. “Salimos a ganar, no a especular con el resultado. Aspiramos a gobernar desde la mayoría, no ser minorías influyentes ni dejarnos someter a las minorías que nos circunvalen”, subrayó.

El extitular de la Xunta comparó el momento actual con 2011, cuando la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales fue la antesala de la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno y ve “quebrada” la confianza de muchos de los que votaron a Sánchez. Según el líder popular habrá cambio político “por honestidad, dignidad y moral”, después de que Sánchez haya hecho lo contrario de lo que prometió en campaña lo que supone haber “engañado” a los españoles respecto a la sedición y la malversación.

Así, se comprometió a corregir los “despropósitos” de Sánchez si gobierna y en la “primera votación” a volver a imponer “la pena los violadores y a los corruptos”. También enarboló una defensa de la buena gestión del dinero público que proviene de los impuestos y ha asegurado que la malversación es “corrupción siempre” y “la peor” por lo que minimizarla es una manera de “corromper las instituciones”.

Feijóo acusó a Sánchez de estar “muy preocupado por las cosas del poder y muy poco con las cosas del comer” para criticar su rapidez a la hora de saltarse los procedimientos del Congreso o legislar “al dictado” de sus socios y no para rebajar el IVA a los alimentos básicos, reducir el IRPF o extender la bonificación de los combustibles a los autónomos.

Además, sostuvo que si todos los que no están a favor de las decisiones de Sánchez son según el presidente de Gobierno de ultraderecha, tiene “varios ministros de ultraderecha” y “el Sánchez de 2019 sería un ultraderechista extremo a los ojos de Sánchez de 2022”.

Por su parte, los presidentes autonómicos del PP que no se examinan en mayo, Alfonso Rueda, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, llamaron a los suyos a ganar en las lecciones municipales y autonómicas como paso previo para llevar a Feijóo a La Moncloa.

“España no puede seguir más tiempo con un Gobierno que no respeta a los españoles (...) para conseguir sacar al señor Sánchez del poder antes tenemos una parada muy importante que son las elecciones autonómicas y municipales", afirmó el andaluz Juanma Moreno

Mientras, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recalcó que España necesita el “diálogo y la gestión eficaz y útil de Feijóo” y no el “enfrentamiento y la propaganda de Sánchez”.

Moreno, hacedor de la última victoria electoral de los populares, apuntó además que el PP no quiere "ganar por ganar ni por pintar un mapa de azul", sino para "transformar la realidad de los ciudadanos", por compromiso con su tierra y porque tienen un "proyecto que da sus frutos", como la creación de empleo o de actividad económica.

Con estas máximas, los barones el PP con mando en plaza utilizaron diferentes fórmulas para arengar a los suyos. Les llamaron a "mentalizarse", les han pedido "trabajo, trabajo, trabajo". “Quedan 16 semanas, no hay un minuto que perder, el camino es ganar, ilusionar y llenar las urnas”, exclamó Moreno.

Además, en plena polémica por el protocolo de atención a mujeres embarazadas, donde Vox trasladó que en Castilla y León habría medidas antiaborto, lo que el PP niega, el presidente castellano y leonés recalcó que no acepta "lecciones de la izquierda cuando se habla de los derechos de la mujer. “En Castilla y León defendemos a la mujer, garantizamos todos sus derechos y garantizamos la libertad de elección”, dijo.

Rueda: “La mentira no sirve para nada”. Durante el acto, el presidente de la Xunta , Alfonso Rueda, recriminó a Pedro Sánchez su estrategia de ataque a Feijóo, poniendo en cuestión su experiencia de gestión pese a sus mayorías absolutas en Galicia, y le exigió que deje de “mentir” porque “no sirve para nada”. Además, aseguró que hay que recordar a la gente ante las municipales que Pedro Sánchez se presenta también el 28 de mayo.

“En Galicia tenemos 313 pruebas que superar y no voy a dejar de recordarle al PSOE, porque no le gusta nada, que en los 313 ayuntamientos también se presenta Sánchez. Esto hay que decirlo también porque lo van a ocultar desde el primer momento”, declaró Rueda en su intervención en la convención.

El mandatario gallego afirmó que el PP se presenta a esas elecciones con “unidad y fortaleza” siendo consciente de que se “juegan” seguir haciéndolo bien donde gobierna o que el “éxito” sea también el de Feijóo. “Eso es importante tenerlo en cuenta, mentalizarse y pensar que por eso también hay que luchar”, apostilló.

El titular de la Xunta afirmó que necesitan en España un presidente que “no se ponga de perfil” y se ocupe de los problemas que tienen los ciudadanos. Además censuró que Sánchez presuma de “cogobernanza” cuando “no preguntan nada” a las autonomías y lo hacen “ellos solos”. Además, criticó que el Gobierno esté desplegando sus ministros por las comunidades a “contar” que Feijóo “no sabe gestionar”, “no sabe ganar elecciones” y “no tiene experiencia de gobierno”, algo que, según dijo, a su partido le hace “especial gracia” tras haber gobernado Galicia varias legislaturas.

“Cualquiera que quiera saber lo que es un gobernante que sabe hacer las cosas que venga a Galicia y nos pregunte a los gallegos, que le dimos cuatro mayorías absolutas", proclamó Rueda, para mostrarse convencido de que Alberto Núñez Feijóo ganará ahora en el Gobierno de España. Por eso, pidió al Gobierno y al PSOE que "no les cuenten historias" porque "conocen perfectamente" a Feijóo. "La mentira no sirve para nada", zanjó.