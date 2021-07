Las mejores videntes buenas de Barcelona que te sorprenderán

Amanda Gómez, tirada de cartas profesional

Esperanza es una de las pitonisas más conocidas. Con más de veinte años ejerciendo de forma intachable como clarividente de cabecera de miles de personas, esta profesional sabe muy bien cómo hacer uso de sus dones, para ayudar a sus llamantes.

Con una consulta a estas tarotistas es posible que descubramos los verdaderos motivos por los que actuamos de una u otra manera y, si no está funcionando, es posible que encontremos la guía necesaria para pensar más allá y enfrentar diversos problemas o preocupaciones.

Podría creerse que el éxito en la vida está determinado por nuestro IQ, es decir, nuestro coeficiente intelectual, que mide nuestra inteligencia en general, pero nada está más lejos de la realidad, no es sino una medición bastante incompleta de lo que somos realmente.

Debemos ser muy conscientes de nuestras reacciones en la cotidianidad, analizando qué estímulos las provocan. Para conocer tus emociones hay que tener una actitud neutra, que es difícil de conseguir, pero no debes dejar de intentar, la guía de las videntes catalanas buenas puede ser un factor valioso en ese camino.

La empatía es una habilidad social básica que se trata de ponerse en el lugar del otro para sintonizar con sus sentimientos y necesidades. Si logramos dominar esta habilidad puede ayudarnos a garantizar la eficacia de nuestro trato hacia los demás, si no tenemos ningún nivel de empatía, es imposible que podamos alcanzar ningún nivel de éxito personal.

Para poder captar las emociones de los que nos rodean, primero debemos conocer las propias. Una vez que las dominemos podremos fijarnos en cómo se sienten los demás, analizando los elementos no verbales para identificar lo que necesitan o desean.

Recuerda que no se trata de reprimir sentimientos, sino de encontrar el equilibrio y darle su lugar a cada uno de ellos, ya que todos cumplen una función.

Puede que sin darte cuenta ya poseas una inteligencia emocional y un dominio de tus sentimientos bastante altos, esto puede ayudarte a aprovechar al máximo una consulta con las mejores videntes de Barcelona, porque puedes ir directamente a identificar tus debilidades al respecto.

Sin embargo, pocos saben cómo detectar la IE ni en sí mismos ni en los demás. En algunos casos es posible desarrollar esta habilidad sin tener conciencia de ello

Algunas señales de que tu inteligencia emocional es alta son:

1. No te tomas nada a modo personal, incluso cuando se trata de una discusión fuerte. Cuando una persona te altera o algo en tu entorno no sale como lo tenías planeado, analizas qué pudiste haber hecho mal y qué cosas puedes mejorar a futuro. Si sabes controlarte para no insultar a tu interlocutor es una buena señal.

2. Ves lo positivo ante situaciones difíciles. Si cuando te enfrentas a situaciones negativas puedes tomarlo como un reto, perseveras y vences los pensamientos negativos, es clara señal de que tienes un alto nivel de inteligencia emocional.

Las personas que tienen esta capacidad emocional tienen un balance constante en sus acciones: saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que se concentran en las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad.

3. Puedes modificar tus emociones. Por supuesto que todos en algún momento podemos perder el control sobre nuestros sentimientos y se llevan lo mejor de nosotros mismos, pero si eres una persona con las habilidades necesarias, sabrás reconocer cuándo te sucede y dar marcha atrás.

Es normal sentir ansiedad ante ciertas situaciones, por ejemplo, en el área laboral, pero es importante aprender a regular la ansiedad de modo que nos mantengamos motivados, sin desesperar. Si has logrado este equilibrio, tu entendimiento emocional es muy elevado.

4. Tienes la habilidad de entender a la otra persona. Si puedes ponerte en los zapatos de las personas que te rodean para entender profundamente cómo se sienten, ya tienen un paso adelantado en lo que se refiere tus capacidades emocionales.

Puede que hayas identificado algunos de estos comportamientos en ti, o quizás sientas que te pasa todo lo contrario. Es importante entender que la IE es una capacidad cognitiva que puede mejorar a lo largo de la vida, así que si consideras que ninguno de estos puntos te identifica, no te preocupes, porque siempre estarás a tiempo de trabajar y desarrollar esta habilidad.

En cualquier caso, recuerda que mejorar tu inteligencia emocional de la mano de videntes buenas de Barcelona repercute positivamente en tu vida en lo profesional, en casa, en tu lugar de estudios o incluso cuando estás socializando con tus amistades.