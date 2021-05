··· “A partir del 9 de mayo estaremos en la misma situación de riesgo que antes, pero con peores instrumentos para gestionarla”, aseguró este jueves el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, que aseguró que “no hay más pandemia hoy de la que habrá el día 9, ni el 10”. Ahora bien, dejó claro que “lo que hay es más esperanza que hace meses por tener a más población vacunada, pero este nivel aún no es suficiente”.

··· “Tras un estado de alarma prolongado durante meses daremos paso a un nuevo estado jurídico que, en la práctica, nos retrotrae al principio de todo, cuando comenzó la pandemia y no estábamos preparados”, dijo Feijóo, alertando que es “como si no hubiésemos aprendido nada”. De este modo, criticó la decisión del Gobierno central, duramente, y criticó que ahora han dejado a las comunidades en una nueva situación de “cogobernanza”, pero no con ellos, sino “con los jueces”.

··· “La pandemia ya no es una novedad y resulta difícil de entender que no se hiciese nada para que el marco legal haga más fácil su gestión”, indicó, dejando claro que, aunque “no compartimos la hoja de ruta del Gobierno, Galicia volverá a aceptarla y a adaptarse a la nueva situación”. Así, “la novedad de la Interterritorial fue que no hubo novedades”, aseveró.