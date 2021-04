Galicia trata de contener la cuarta ola, de dejarla atrás, aunque los datos de la evolución de la pandemia todavía obliguen a ser extremadamente cautos. En el balance de este viernes se aprecia una levísima disminución del número de casos confirmados activos, pero se mantiene al alza la presión hospitalaria, con casi 50 pacientes ingresados en las unidades de cuidados críticos. Además, se han vuelto a superar los 200 nuevos positivos diarios. De este modo, en el último balance del mes de abril (aunque este sábado tendremos los datos correspondientes al día 30), Galicia registra 3.113 personas con infección activa, casi 800 más que las que había el día 1. La disminución con respecto al balance del jueves es muy leve: son nueve casos activos menos.

Es el dato positivo de la jornada, en la que, de nuevo, se superan los 200 nuevos casos de contagios. Solo por PCR se confirmaron 194, con una tasa de positividad que crece hasta el 2,42%. Si se tienen en cuenta todas las pruebas diagnósticas, se registraron 211 nuevos contagios, 19 menos que el día anterior.

En cuanto a la situación asistencial, aumenta ligeramente, con 214 personas que requieren atención en los hospitales. En las unidades de críticos hay 49 pacientes ingresados, la cifra más alta desde el 22 de marzo. En camas convencionales hay 165 personas.

DESGLOSE POR ÁREAS. En Vigo baja, en un caso, el número de personas que están infectadas. Son 933 en estos momentos. En Ferrol hay ocho personas menos contagiadas (8), mientras que en el área de Pontevedra-O Salnés se produce el descenso más significativo: hay 474 casos activos, 25 menos que en el balance anterior.

Santiago se mantiene en los 358, mientras que en A Coruña sube hasta los 744 (uno más) y en Ourense se llega hasta los 271 contagiados, siete más que en el balance previo. El área de Lugo es la que registró un mayor incremento de contagiados, con 17 más, para colocarse con 236.

Solo en las áreas de A Coruña, Vigo y Ourense hay más de once pacientes ingresados en las UCIs. En el caso coruñés, hay 12 personas en críticos de las 69 que requieren atención hospitalaria. En las unidades de cuidados intensivos viguesas son once ingresados y 29 en camas convencionales. Por último, en la de Ourense, hay 29 personas que requieren atención asistencial, con once en las UCIs.

En el área de Santiago hay 25 hospitalizados, con cinco en críticos. En la de Pontevedra la situación es muy similar: 23 personas ingresadas, cuatro de ellas, en las UCIs. Bajan de la veintena en Lugo (19 pacientes, cuatro críticos) y en Ferrol (10 ingresados, dos en las UCIs).