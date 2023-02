El salón que se encuentra ya en proceso de remodelación para acoger el primer casino de la capital gallega cuenta con un espacio aproximado de setecientos metros cuadrados, y gracias a su altura libre se puede ajustar a la nueva Ley de Espectáculos. El espacio de la rúa Montero Ríos además de ejercer como el salón de juego de referencia en la ciudad, podrá acoger también eventos de la misma manera que lo hacen el resto de casinos y salas apéndice existentes en la comunidad, como lo son los de A Coruña, Vigo y A Toxa. La superficie de la sala, según la regulación actual, no podría superar en ningún caso el 80% del casino matriz de A Coruña.

El espacio ubicado en los bajos del hotel Araguaney no ha dejado de estar activo en ningún momento tras el cierre en el inicio de la década de los 2000 de la discoteca Cásting. Pasando a ser una sala de exposiciones más de la Fundación Araguaney, que en diversas ocasiones la sociedad cedió de manera altruista a asociaciones y autores para que pudiesen realizar muestras de sus obras.

Diferencias entre Xunta y Raxoi

Tras la publicación ayer de EL CORREO acerca de la preparación de la apertura de esta sala apéndice del casino de A Coruña en los bajos del hotel Araguaney, ha surgido una discrepancia entre la Vicepresidencia Segunda de la Xunta y el Concello compostelano sobre qué Administración tiene la competencia para dar el último visto bueno a la apertura de la sala.

Desde el Ejecutivo autonómico esgrimen que este tipo de establecimientos de juego están sometidos a un doble régimen de intervención administrativa: por una parte, la autorización de instalación que tiene que conceder la comunidad autónoma y, por otra, tanto el permiso de obras como la licencia de actividad que tiene que conceder el ayuntamiento conforme a la normativa urbanística correspondiente.

Señalan además, que la autorización que corresponde a la comunidad autónoma es un trámite previo y queda finalmente condicionado a la posterior obtención de la licencia municipal. De este modo, y según recalcan fuentes del Gobierno gallego “a última decisión compete ao concello en base ás súas propias normativas”, ya que como se recoge en el artículo 40 de la Ley de Emprendimiento y Competitividad Económica de Galicia, hasta la obtención de la preceptiva licencia municipal no se puede realizar la apertura.

Desde Raxoi, por su parte, el alcalde Sánchez Bugallo destaca que “foi a Xunta quen autorizou a instalación desta sala apéndice antes do actual mandato, arredor de 2014 cando aínda estaba o Partido Popular en Raxoi e non nos consta que dende o Executivo autonómico se preguntara en ningún momento ao Concello se a súa apertura sería conveniente ou non”. De este modo apunta el mandatario local que en lo que no puede entrar el Ejecutivo local es en el objeto de la actividad, “é dicir, nós non temos dereito a dicir se queremos ter un casino ou non”, señala Bugallo.

Es por ello que el Gobierno local únicamente tiene que ver si el edificio donde se quiere establecer la sala, en este caso los bajos del hotel Araguaney, cuentan o no con la correspondiente licencia urbanística. “Se a cumple temos que dar obligatoriamente a autorización e senón denegarémola”, apunta Bugallo.

El Gobierno local ya denegó en dos ocasiones la instalación de la sala por no contar con la licencia urbanística apropiada el emplazamiento elegido en aquel momento por el grupo Comar para el establecimiento de su sala satélite del casino coruñés. Fue lo que aconteció con el antiguo edificio del Banco Pastor y con un edificio del casco histórico de la ciudad.

“Teríamos que modificar os usos previstos no PXOM -en el caso de la edificación de la rúa de Fonte de Santo Antonio- ou no Plan Espacial -en el caso de la construcción del casco viejo-, e dixemos que non”, explica el alcalde compostelano.

En esta ocasión parece que será diferente, ya que tras sendas negativas, el grupo Comar ha hecho los deberes y con la remodelación del espacio ya en marcha, todo apunta a que la puesta en marcha del proyecto de la firma coruñesa en Santiago llegará a buen término más pronto que tarde.

La nueva ‘Lei do xogo’ cerca de llegar al pleno del Hórreo

La noticia sobre la prevista apertura de esta sala apéndice del casino de A Coruña en la rúa Montero Ríos ha salido a la luz en un momento en el que en el Parlamento gallego está llegando a su fin el periodo de ponencia del proyecto de Lei reguladora dos xogos de Galicia, que los grupos parlamentarios prevén llegue en marzo a su debate en el pleno.

Es un momento decisivo ya que, a pesar de las modificaciones realizadas entre 2015 y 2016 por el Ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo, la actual normativa lleva en vigencia desde 1985 siendo precisa una actualización y adaptación de la misma a los tiempos actuales en los que los hábitos de juego han cambiado ampliamente. El Gobierno gallego anunció que su intención es la de limitar la apertura de nuevos establecimientos, así como aumento de las distancias respecto a centros escolares y centros de rehabilitación de personas jugadoras patológicas; así como la prohibición de publicidad en los medios públicos.

Por su parte, miembros de los grupos parlamentarios de la oposición presentes en la Comisión señalan que se trata de una regulación “moito máis flexible e aperturista para co sector”, y reclaman que la existencia de un mayor control de acceso sea efectivo, no sólo en las salas, sino también en los bares que cuentan con máquinas de apuestas deportivas o tragaperras. Así como que se amplíe realmente la distancia con respecto a los centros educativos.

Con respecto a la sala que abrirá en Santiago, el diputado socialista Julio Torrado indica que “está previsto na lexislación vixente e na nova, e demandan que tras a apertura se cumpran os requisitos que rexen este tipo de salas”.