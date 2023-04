Una piscina polivalente semiolímpica de 25 por 12,5 metros, spa, sauna, baño turco, una gran sala de fitness, cuatro pistas de pádel y casi 100 plazas de aparcamiento. Estas son solo algunas de las instalaciones que recoge la propuesta para la construcción de un complejo deportivo en el barrio de Santa Marta, presentada ayer en el Pazo de Raxoi. Fue justo después de que la junta de gobierno local aprobase, inicialmente, “o estudo de viabilidade económica-financeira e o anteproxecto como actuacións preparatorias do expediente de concesión de servizo (e máis a obra) de explotación” de esta nueva infraestructura para la zona sur de la ciudad.

Tal y como avanzó el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, “ambos proxectos vanse someter a información pública polo prazo dun mes, antes de saír a licitación”. Añadió, además, que el complejo “tería capacidade para unhas 5.000 persoas” y estaría listo para entrar en funcionamiento en el año 2025. La inversión prevista para este proyecto es de 7,6 millones de euros, anticipados por capital privado, por una concesión a un periodo máximo de 30 años.

Esta nueva zona deportiva se construiría en una parcela de 4.400 metros cuadrados, situada entre las rúas das Trece Rosas, Maruxa Mallo y Julia Minguillón, junto al aparcamiento disuasorio de Santa Marta. En la planta -1, según explicó el técnico de Deportes Antón Campos, “é onde se ubicaría a zona de auga, composta por unha piscina polivalente semiolímpica de 25 por 12,5 metros, cunha profundidade perimetral proposta de 1,20 metros e a catro augas, con profundidade máxima no centro de 1,36 metros, de modo que se facilite o seu uso tanto para o nado como para cursos e actividades dirixidas”. También se recoge una piscina de iniciación de 8 por 12,5 metros con una profundidad de 1,10 metros; un spa de 8 por 7,5 m y una zona de contraste que incluye sauna y baño turco; y dos vestuarios de 287,80 m2 cada uno.

En esta planta también se proyectan cuatro salas de actividades dirigidas en las que se situarían los accesos a las otras plantas del complejo deportivo. La superficie construida sería de aproximadamente 2.500 metros cuadrados.

La zona baja del complejo, de 2.800 m2, que tendría acceso desde la rúa Maruxa Mallo, contaría con cuatro pistas de pádel, tres cubiertas y una inicialmente al aire libre; una zona que podría tener un uso como solarium, pero que también es apta como espacio de actividades de exterior, tipo crossfit; una sala polivalente, así como vestíbulo, aseos y despachos.

Asimismo, tal y como recoge el anteproyecto, en la primera planta se ubicaría una sala de fitness de gran tamaño, “considerando a especial demanda que existe sobre este tipo de espazos, de 1.056,43 metros cadrados”. El edificio remata con una planta cubierta, “sobre a que se instalarían paneis solares, garantindo así a súa eficiencia enerxética”, destacó el alcalde.

Mientras, en el nivel menos 2, que da a la rúa das Trece Rosas, se incluye “unha zona de estacionamento en dúas partes conectadas, unha no baixo do edificio e outra en superficie, ata un total de 97 prazas, 51 no interior e o resto no exterior, varias delas reservadas para personas con mobilidade reducida”, indicó Bugallo durante la presentación del anteproyecto. “O soto complétase coa sala de caldeiras, e a zona de filtracións. A superficie construida sería algo maior dos 2.000 metros cadrados”, añadió.

El modelo contractual elegido, concesión de servicios, incluye la ejecución de la obra, tal y como avanzó el regidor compostelano, antes de añadir que se trata “dunha proposta solvente”, con la que se da respuesta “a un acordo plenario”. No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de información pública finalizará a mediados del mes de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales, la ejecución de este anteproyecto dependerá de la decisión que tome la próxima Corporación municipal.

Limpieza y mantenimiento

Por otro lado, la junta de gobierno local aprobó la demolición de una edificación en la calle Outeiro de Sar y también se dio luz verde a la reforma de la casa diocesana de ejercicios espirituales de Santiago, situada en el Campus Sur. En cuanto a contratación, entre otras, se adjudicó el contrato para la administración de equipos de detección de drogas hasta 2026 de la Policía Local, con una inversión de casi 40.000 euros.

Asimismo, se aprobó el expediente de contratación para operaciones de desbroza, limpieza y mantenimiento de parcelas y viarios, con un presupuesto base de 790.000 euros. Igualmente, se conocieron las nuevas autorizaciones para el ejercicio de la actividad ambulante en la vía pública y se nombró el jurado del Premio Exeria a proyectos de creación literaria, que estará formado por David Cortizo Conde, Iris Cochón Otero y Henrique Alvarellos Casas.