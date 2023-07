La Xunta de Galicia acaba de iniciar los trámites para desarrollar la concentración parcelaria que demandan los vecinos de las parroquias compostelanas de Figueiras y Villestro. Así lo aseguran fuentes de la Consellería de Medio Rural, que apuntan que el proyecto afecta a un total de 1.436,84 hectáreas de terreno y que permitirá la concentración de 13.930 fincas de 1.329 propietarios. “Estase iniciando o procedemento de contratación dun servizo técnico para a redacción do estudo de impacto ambiental, actualización do levantamento topográfico e dos planos parcelarios existentes, a actualización das bases definitivas e a preparación do Plan de Ordenación de Predios de Especial Vocación Agraria”, señala Medio Rural, antes de apuntar que este contrato está actualmente en fase de licitación para poder iniciar los trabajos a finales de este mismo año.

Desde la administración autonómica indican que se ha puesto en marcha esta iniciativa “porque se avaliou tecnicamente que esta zona de concentración cumpre cos obxectivos xerais establecidos na Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia”. De esta manera, añade Medio Rural, “retómanse os traballos para impulsar este proceso, que se atopa en fase de bases definitivas, estando pendente a resolución dos recursos de alzada presentados”. Los vecinos de Figueiras y Villestro, como recogía EL CORREO GALLEGO este lunes, reclaman desde hace años la concentración parcelaria como una medida que ayude a prevenir y a combatir los incendios que cada verano afectan a esta zona del rural compostelano. En relación con la gestión de la biomasa, la Consellería señala que en el año 2018 firmó un convenio de colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública Servicios Agrarios de Galicia (Seaga) en materia de prevención y defensa contra incendios, para el establecimiento de un sistema público de gestión de la biomasa en las franjas secundarias. Tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, pero ante los “bos resultados” se ha decidido ampliarlo hasta el próximo 31 de diciembre de 2023, con una inversión adicional de 13,5 millones de euros. Así, la Xunta recuerda a los vecinos de Villestro y Figueiras que a través de este convenio se estableció un sistema público de gestión de la biomasa de los montes o terrenos forestales incluidos en las redes de franjas secundarias de gestión de biomasa. En este sentido, apunta Medio Rural, cabe recordar que la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia establece el procedimiento para la gestión de la biomasa en el ámbito de las redes de franjas e indica que “son as persoas propietarias as que teñen a obriga de manter xestionadas ditas franxas e, de non ser así, será o organismo municipal o que proceda á súa execución de forma subsidiaria”. Figueiras encara de nuevo el verano con angustia y temor a los incendios forestales La administración apunta que, a través de este sistema público de gestión, los particulares con parcelas en parroquias priorizadas que se adhieran a un contrato de gestión de biomasa con la entidad gestora de dicho sistema público abonarán una tarifa bonificada de 350 euros por hectárea para la gestión de la biomasa en sus terrenos. De esta forma, los propietarios se benefician de las ventajas del sistema, que incluyen la asunción por las administraciones públicas de los mayores costes a los que puedan dar lugar estos trabajos. La Xunta también sostiene que en el caso concreto del municipio de Santiago cuenta con dos parroquias priorizadas (Figueiras y Fecha). En ellas, los titulares pueden beneficiarse de esta tarifa bonificada y, de hecho, “xa se asinaron preto de cen contratos, correspondentes a 135 parcelas e preto de 13 hectáreas destas parroquias priorizadas”. A día de hoy están adheridos a este convenio de protección de las aldeas un total de 279 ayuntamientos —entre ellos el de Santiago de Compostela—, “o que evidencia a boa acollida deste convenio entre as entidades locais”. Por otra parte, entre las ventajas de este acuerdo, sostiene la Xunta, está la redacción del plan municipal antiincendios por parte de la administración gallega, un plan de obligado cumplimiento por parte de la Ley de prevención y que hasta ahora prácticamente ningún ayuntamiento tenía. “Santiago de Compostela non ten aínda o plan aprobado, pero xa foi entregado ao Concello por parte de Medio Rural”, asegura San Caetano. En esta línea, cabe indicar que en toda Galicia ya fueron entregados por parte del Gobierno gallego 273 planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales a otros tantos ayuntamientos que no contaban en ese momento con este instrumento de planificación. Y de este total, 221 ya están aprobados definitivamente en sede municipal. A mayores, en el marco del convenio, los ayuntamientos adheridos tienen la posibilidad solicitar la ejecución subsidiaria de la gestión de la biomasa, por parte de la Xunta, de hasta 10 hectáreas y de 10 kilómetros de vías municipales. “No caso de Santiago, o concello está en disposición de facer esta petición, que polo de agora non foi formalizada”. Respuesta del Concello Te puede interesar: 1 Figueiras encara de nuevo el verano con angustia y temor a los incendios forestales 1 La nueva parcelaria de Boqueixón mejorará la situación de las 136 explotaciones agrarias de la zona Sobre el plan municipal antiincendios y en respuesta a la Xunta, el concejal de Sustentabilidade Ambiental de Santiago, Xesús Domínguez, señaló ayer que este estaba en proceso de elaboración cuando se convocaron las elecciones municipales, motivo por el cuál se paralizó. Indicó que se ha retomado tras la toma de posesión del nuevo gobierno municipal; y que el plan se encuentra en estos momentos a la espera de dos informes técnicos que tienen que elaborar los Bomberos de Santiago y Protección Civil. Luego, indica el edil, se llevará para su aprobación a la xunta de goberno local, y con esto se le presentará a la Xunta de Galicia. Xesús Domínguez manifestó en cuanto a la ejecución subsidiaria de la gestión de la biomasa que la solicitud formal se le hará llegar a la Xunta “nos vindeiros días”, después de que este trámite burocrático también sufriera una paralización a raíz de la convocatoria electoral. “Temos unhas 3.000 solicitudes de propietarios”, detalla, al tiempo que afirma unas ya fueron firmadas por la anterior concejala de Medio Rural; y que las restantes se autorizarán en los próximos días antes de darle traslado a la Consellería. Explicó que este procedimiento también ha sufrido retrasos “por falta de persoal” y por la “dificultade que ás veces supón identificar e localizar a propietarios”. Con esto, pidió a la Xunta “máis recursos” para que las administraciones locales puedan agilizar el proceso. Por otro lado, sostuvo que muchos propietarios “teñen a boa vontade” a la hora de desbrozar sus fincas; sin embargo “moitas veces atópanse con dificultades para facelo, principalmente porque as empresas que se adican a isto están saturadas de traballo e non atopan a ninguén que faga un traballo que habitualmente se concentra na tempada de verán”, concluye el edil.