Un amplio dispositivo de la Policía Nacional velará por la seguridad de los ciudadanos durante los festejos del Día de Galicia y del Apóstol en la capital gallega, en el marco de un operativo que tendrá una dimensión especial por la celebración, el 23-J, de las elecciones generales. Durante el dispositivo, los efectivos de la Comisaría de Santiago contarán con el refuerzo de diferentes unidades, tanto de drones como antridrones, TEDAX, UIP o guías caninos.

La Junta Local de Seguridad de Santiago ya mantuvo una primera reunión para establecer la coordinación de las medidas de seguridad con motivo de las fiestas. El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín; el concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas. Durante la reunión, ambas instituciones coincidieron en la importancia de “coordinar de forma conjunta las medidas de refuerzo para garantizar la prevención y seguridad de la ciudadanía durante el Apóstol”.

Fuentes policiales confirmaron a EL CORREO que la envergadura del dispositivo definitivo para los días grandes de las fiestas se cerrará en los próximos días, y estará condicionada de algún modo por la presencia o no de representantes de la Casa Real en la capital gallega coincidiendo con la Ofrenda al Apóstol. Además, también se articulará en función de los miembros del Gobierno que acudan a Santiago, teniendo en cuenta, añaden, que este año el 25-J coincide justo después de unos comicios generales. En cualquier caso, señalan que en el despliegue policial, tal y como es habitual, participarán unidades de intervención policial (UIPs), así como de prevención y reacción (UPRs), medios aéreos, brigadas móviles, especialistas en desactivación de explosivos (Tedax-Nrbq), grupos especiales de seguridad o guías caninos.

Asimismo, en el marco de la Fiestas del Apóstol, la Comisaría de Santiago incorporará en los próximos días a 21 agentes en prácticas: cinco inspectores y 16 policías. Es un refuerzo similar a años anteriores. Los policías se incorporarán el próximo 19 de julio y el periodo de prácticas se alargará durante un año. Por su parte, los cinco inspectores comenzarán a trabajar a finales de julio en la Comisaría compostelana, donde permanecerán siete meses.

Mientras, desde el Concello, el concejal de Convivencia, Xan Duro, sostiene que las Fiestas del Apóstol de este año “teñen algunhas variables que as fan particularmente complexas”, ya que “temos unha convocatoria electoral o vindeiro 23 de xullo que engade un plus de complicación”. A este escenario, hay que sumar, añade el edil santiagués, que “vivimos un ano no que as cifras de turismo apuntan a récords absolutos”. Como muestra de ello, solo en el mes de junio, llegaron a Santiago casi 60.000 peregrinos, en concreto 59.194, 1.230 más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando llegaron 57.964 caminantes. En cuanto al acumulado del primer semestre del año, la estadística que maneja la Oficina de Acogida al Peregrino anticipa otro ejercicio de récord, después de que en 2022 se firmase un balance para la historia: 437.507 peregrinos. En 2023, desde el 1 de enero al 30 de junio se entregaron ya 177.606 compostelas. “A grande afluencia de visitantes ao longo dos próximos días en Santiago vai esixir un esforzo e un máximo nivel de coordinación entre as distintas forzas e corpos de seguridade”, señala Xan Duro, que se muestra convencido de que las Fiestas del Apóstol se desarrollarán “sen ningún tipo de problema”.

Más vigilancia para evitar actos vandálicos e incívicos en plena Praza do Obradoiro

Tras los últimos robos en distintos locales de la capital gallega, el edil de Convivencia de Santiago admitió que “é certo que nos últimos meses se incrementaron as denuncias por furtos no Ensanche”. “Fíxose un esforzo para incrementar a presenza policial, pero é coñecida a situación de falta de efectivos na que se atopa o corpo da Policía Local, e tamén a Policía Nacional, que é quen ten competencias no que ten que ver cos roubos”, apuntó Xan Duro, antes de incidir en la importancia de reforzar las plantillas de ambos cuerpos. “Son coñecidas as moitas necesidades que temos en Santiago, vímolo nestes días con certos comportamentos nas zonas máis masificadas turísticamente, e sobre todo no Obradoiro, onde tamén estamos a reforzar a presenza policial para evitar actos vandálicos ou incívicos”, indicó.

En este sentido, señaló que su compromiso pasa por “reforzar o persoal da Policía Local, cubrindo todos os efectivos que poidamos do punto de vista legal. Niso estamos tamén traballando”.

Asimismo, también se refirió al caso concreto del Filandón, tras el robo que sufrió, por el método del butrón, esta tienda-vinoteca situada en el número 6 de la calle de A Acibechería, en plena zona monumental de Compostela. El pasado 27 de junio, los ladrones accedieron al local a través de un agujero desde el portal del edificio que está separado del establecimiento por una pared.

En el interior del local de hostelería, los cacos se hicieron con la recaudación de las dos cajas registradoras, la de la zona de la tienda y la del bar, llevándose un importe superior a los 800 euros. “A investigación do roubo correspóndelle á Policía Nacional, a okupación dun dos pisos do inmoble está en mans do xulgado e a Policía Local tampouco pode intervir. A nosa función é tamén incrementar a vixilancia na zona, e iso estase a facer”, afirmó este jueves el concejal de Convivencia.