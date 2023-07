La activación de la concentración parcelaria para Figueiras y Villestro por parte de la Xunta de Galicia fue recibida con buenos ojos por parte de la vecinos de ambas parroquias compostelanas. Segundo indicaron a este medio fuentes de la Consellería de Medio Rural, el proyecto afecta a un total de 1.436,84 hectáreas de terreno y permitirá la concentración de 13.930 fincas de 1.329 propietarios. El contrato está actualmente en fase de licitación para poder iniciar los trabajos a finales de este mismo año.

“É unha noticia moi boa, aínda que se vaia activar no mes de decembro, e esperemos que non se paralice o proceso. Levamos esperando por isto dende o ano 90 e as bases definitivas xa están aprobadas dende o 2009”, comenta en conversación con este medio Xosé Quintáns, presidente de la asociación vecinal de Figueiras, quien indica que diez años más tarde, en el 2019, hubo un acuerdo de la Comisión Sexta en el Parlamento de Galicia de todos los grupos políticos, “decindo que había que rematar a concentración parcelaria. Por fin agora din que si dende Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural)”.

Quintáns evalúa de positivo el inicio de trámites para desarrollar la concentración parcelaria. Transmite que “o monte está actualmente en estado de abandono, salvaxe, e cando veñen os incendios non hai quen os pare”. La orografía del terreno también es un aspecto a tener en cuenta partiendo de que “antigamente entrábase nas fincas cos carros, de pequenas dimensións, e agora éntrase con maquinaria pesada, pero non hai accesos para poder chegar a elas”.

La parcelaria implicaría que el monte esté cultivado y que cada propietario se implique en tener su propia parcela limpia. “Deste xeito, os efectos do lume vanse minimizar”, asegura.

Quintáns considera, además, que cultivar el propio monte con eucalipto y otras especies “ten que ser un complemento para as familias que viven na parroquia, como forma de contribuír á economía familiar”.

En referencia al sistema público de gestión de biomasa de los montes y terrenos forestales de Medio Rural, en funcionamiento gracias a un convenio de colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias y la empresa pública Servicios Agrarios de Galicia (Seaga), Xosé Quintáns afirma que “cóbrase moi pouco por limpar as leiras”, por lo que valora que “merece a pena ter a finca limpa e non expoñerte a que che impoñan unha sanción”.

Recordando el gran incendio al que se enfrentó Figueiras el 20 de marzo de 2021, el representante de los vecinos asegura que pasan miedo todos los días. “Cando nos levantamos pola mañá, o primeiro que facemos é abrir a ventana, mirar e cheirar. En Figueiras hai 12 núcleos rurais e todos eles están rodeados de monte por algún lado”, relata.

Opinión similar tiene Mercedes Prado, la presidenta de la Asociación de vecinos A Unión de Villestro, quien habla de “unha gran noticia despois duns trinta anos agardando pola parcelaria”. Mercedes Prado explica que igual que ella muchos vecinos viven cerca del monte, “que está todo cheo de maleza” y que en la actualidad “hai fincas das que non se coñece a súa ubicación ou que ben teñen un propietario que pasa completamente do seu estado”. Con la concentración todas estas circunstancias desaparecerían y además se abrirían pistas que evitarían la propagación de los incendios. “Vivimos con moita angustia durante moitos anos polo que é tempo de ter unha parcelaria para diminuír de forma significativa os riscos”, concluye Mercedes, quien reiteró a EL CORREO que siempre fueron de la mano con los vecinos de Figueiras.