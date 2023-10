El cierre del Palacio de Congresos preocupa a la hostelería: “Es un espacio clave para el turismo”

El prolífico calendario de congresos que año tras año acoge la capital gallega convierte este sector en uno de los grandes motores económicos en la ciudad. Y por eso su cierre preocupa al sector hostelero. El Palacio de Congresos es el espacio de referencia para la organización de este tipo de encuentros de temática muy diversa. Muestra de ello es el amplio programa de congresos que albergará el complejo situado en San Lázaro en el último trimestre del año, con cinco eventos fijados en las próximas cinco semanas, desde el 10 de octubre, con la celebración de la X Edición El mundo que viene –un foro sobre industrialización, digitalización, sostenibilidad y emprendimiento– hasta el 9 de noviembre, fecha en la que comenzará la 35ª Reunión del GEDOC (Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía).

La intensa actividad en el Palacio de Congresos tendrá continuidad a lo largo de todo el mes de noviembre, puesto que tal y como apunta la gerente del complejo, Belén Montero, solo tienen dos días libres en el calendario del penúltimo mes de un año que ha adquirido un cariz especial para los trabajadores del Palacio de Congresos, después de que el Concello comunicase que las instalaciones permanecerán cerradas desde el próximo 1 de enero hasta el 30 de septiembre para llevar a cabo las obras para la sustitución de la cubierta del complejo.

En principio estará cerrado nueve meses

Montero ya ha mantenido una reunión con el gobierno local para conocer los plazos que maneja el Concello para el desarrollo de los trabajos de remodelación del Palacio de Congresos. “La intención del Ayuntamiento es reabrir el edificio lo antes posible, y aunque en principio las instalaciones estarán cerradas nueve meses, nuestra intención es seguir trabajando en la gestión y planificación para abrir en el último trimestre de 2024 con una agenda de congresos ya cerrada. Hay que tener en cuenta que en este sector se trabaja con mucha anticipación, con el foco puesto no solo en el año que viene, dado que también estamos pensando en 2025”, indica la gerente del Palacio de Congresos, quien subraya el compromiso del Concello para acortar los plazos. “Nos han dicho que en los próximos días publicarán la licitación y que las obras empezarán a comienzos del próximo año”, señala Montero, teniendo en cuenta el retraso que ya acumula esta intervención, después de que la anterior licitación quedase desierta.

El pasado 28 de abril, el Consorcio de Santiago, propietario del inmueble, aprobaba, tras la reunión de su Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva, el expediente de contratación para llevar a cabo esta intervención en la cubierta del edificio. La licitación para estas obras, por un importe de 1.912.700 euros, se abrió el pasado 31 de marzo, pero al no haberse presentado ninguna empresa, el proyecto no pudo ser adjudicado. Ante esta situación, se elaborarán unos nuevos pliegos para volver a sacarlo a licitación, aumentándose la cuantía económica.

Desde el Palacio de Congresos inciden en la importancia de aprovechar la renovación de las cubiertas para llevar a cabo una serie de trabajos en el interior del edificio. “La cubierta del Palacio de Congresos arrastra desde hace ya mucho tiempo problemas de filtraciones, con constantes goteras en las jornadas de lluvia. Hemos tenido que reforzar el servicio de limpieza para intentar minimizar en la medida de lo posible las goteras en el interior, con personal secando constantemente los puntos en los que se acumula más agua. Además, el deterioro en otros muchos puntos del edificio es evidente, de ahí la importancia de acometer otras obras, más allá de la renovación de las cubiertas, puesto que no es una imagen positiva para la ciudad, teniendo en cuenta las miles de personas que acuden a nuestras instalaciones a lo largo del año”, indica Montero.

Preocupación del sector hostelero

También el sector hostelero ha mostrado su preocupación por el cierre del Palacio de Congresos, puesto que la llegada de congresistas tiene un efecto muy positivo en el sector turístico. “El programa de congresos ayuda a desestacionalizar el turismo. Por eso, nos preocupa que en 2024 el Palacio de Congresos esté cerrado de enero a septiembre. Es un espacio clave”, afirma Thor Rodríguez, presidente de Hostelería Compostela.

No obstante, desde el Concello subrayan que el cierre del edificio no ha provocado que se pierda ningún congreso, ya que los que estaban cerrados se han reubicado en el Auditorio de Galicia y en la Cidade da Cultura. “Sabemos que o peche do Palacio de Congresos non é algo positivo, pero é estritamente necesario, xa que era inviable levar a cabo as obras co edificio aberto”, indica la concejala de Turismo, Míriam Louzao, quien incide en la importancia de las obras, puesto que además de la renovación de la cubierta también se realizarán una serie de trabajos necesarios en el interior. Además, garantiza que las obras estarán finalizadas en octubre de 2024.