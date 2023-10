Abordar el futuro de la Casa da Xuventude era uno de los temas incluidos en el orden del día del pleno municipal que se celebró ayer en el Pazo de Raxoi, después de que el grupo municipal socialista solicitase una comparecencia para que el gobierno local explicase por qué ha renunciado al convenio que había firmado el anterior ejecutivo local, encabezado por Xosé Sánchez Bugallo, con la Diputación de A Coruña para albergar en la Casa da Xuventude dependencias de la institución provincial.

La comparecencia fue tomada en cuenta por la alcaldesa, y fijada para el próximo pleno. Esta decisión fue muy criticada por el portavoz municipal socialista, Gonzalo Muíños, que incidió en que la comparecencia podría haberse producido en el pleno de ayer y acusó de “ocultismo” a Goretti Sanmartín, cuestionando que “con minoría absoluta, aplique o rodillo político para cumprir coa súa Asamblea local”.

Además, criticó que “o goberno local non quixera render contas ante a Corporación, sen aplicar a transparencia que sembre abandeirou e negándolle o debate á veciñanza con todos os proxectos sobre a mesa, o de a rehabilitación da Casa Xuventude financiada pola Deputación e o de demolición deseñado polo seu concelleiro de Urbanismo”, subrayó Muíños, quien añadió que “estas non son as maneiras que Goretti Sanmartín tivera querido para unha alcaldesa”.