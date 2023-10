El PSOE compostelano cargó ayer contra el bipartito municipal tras conocer el contenido del anteproyecto de la Deputación de A Coruña para la reforma de la Casa da Xuxentude, que adelantó en exclusiva EL CORREO. El portavoz de los socialistas en el pazo de Raxoi, Gonzalo Muíños, quiso reabrir el debate político en torno al edificio de titularidad municipal ubicado en la praza do Matadoiro, en Santiago.

“Demóstrase que nós tiñamos razón e que a rehabilitación financiada pola Deputación é a mellor solución”, señaló Muíños, antes de apuntar que “de non seguir adiante co acordo que o executivo de Xosé Sánchez Bugallo deixou formalizado co ente provincial, o edificio quedará outros catro anos empantanado”.

El portavoz de los socialistas quiso denunciar “o ocultismo do goberno nesta materia sen ter dado explicacións deste proxecto”, al tiempo que acusó a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de “seguir unha política de ordena e mando sen diálogo coa veciñanza, que tan sequera puido ver os planos que só lle ensinou á asamblea do BNG”.

Para Gonzalo Muíños, es grave que el gobierno local “tire ao lixo unha subvención de máis de un millón de euros”. Lamentó que la regidora “siga adiante co derribo dun equipamento público de 2.500 metros cadrados en pleno casco histórico, en contra do que din o resto de forzas de esquerda e coa única bendición da súa asamblea do BNG, sen que a señora Rozas movese un dedo para cumprir a súa palabra”.

“Está claro que a señora Sanmartín prefire aferrarse ao seu galpón e enganar á veciñanza falando de oficinas de recadación cando do que estamos falando é dun equipamento público estratéxico”, remarcó el concejal del PSdeG, antes de valorar positivamente el anteproyecto de reforma planteado por la Deputación. El boceto recoge que, de los 2.500 metros cuadrados que tiene el edificio, 196 m2 se destinarían para un auditorio con aforo de 250 personas, otros 250 metros para un espacio de trabajo y la segunda planta para actividades de diferente naturaleza.

Los socialistas valoran de manera positiva que el edificio reduzca su altura, así como la apertura de una conexión entre O Matadoiro y el parque de Belvís. Además, insiste el portavoz del PSdeG en que los usos municipales supondrían el 80 % del espacio, y solo el 20 % restante quedaría a disposición de la Deputación.

Preguntada por EL CORREO, la alcaldesa señaló ayer en una comparecencia ante los medios en el pazo de Raxoi que “neste momento estase traballando desde o punto de vista técnico para ver cal é a folla a seguir. Cando teñamos algo decidido a ese respecto se trasladará”.

Mientras que el PSOE y Compostela Aberta defiende la conservación del edificio, el PP y el BNG (este último así lo defendió en la última campaña electoral) son partidarios de su derribo para la apertura de un amplio acceso al parque de Belvís.