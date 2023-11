Tras la negativa de Raxoi a ceder la Casa da Xuventude para ese fin, la Deputación de A Coruña persiste en su plan de establecer una sede en Santiago. Así lo confirmaba este martes el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, durante las "Conversas no Parador", organizadas por el Club de Prensa de Ferrol, ciudad donde también se busca ubicar una sede de la Deputación. Fuentes de la institución confirman a EL CORREO GALLEGO que, de momento, no hay decidida ninguna alternativa a la Casa da Xuventude y que barajan "calquera opción. Cesión dun local por parte do Concello ou do Goberno central, compra, alugueiro... De momento, non hai ningunha decisión tomada".