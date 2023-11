Los arquitectos Xerardo Estévez y Alfonso Salgado se proponen abrir el debate sobre el tema de la movilidad en Compostela en la conferencia que ambos protagonizarán a partir de las 19.30 horas de esta tarde en la sede Afundación de la capital gallega.

Organizada por la delegación de Santiago del Colexio de Arquitectos de Galicia bajo el título Compostela en dez pasos. Somos cidade ou cada quen ao seu?, los dos conferenciantes aseguran en conversación con este periódico que su apuesta pasa por invitar a los asistentes a hacer una reflexión sobre hacia dónde deben ir las iniciativas relacionadas con la movilidad. Iniciativas que, en cualquier caso, competen a toda la ciudadanía, por lo que consideran que debe buscarse el consenso y la participación de todos los sectores involucrados en las diferentes propuestas que puedan surgir en este ámbito, algunas incluso en el foro de esta tarde, como espera Alfonso Salgado.

Para Xerardo Estévez, el problema en este momento está “na cidade construída, que merece unha reflexión en torno a un tema recurrente en todas as cidades, a mobilidade”.

Un problema ante el que el también exalcalde compostelano recalca que “a cidade é unha causa común, non só un asunto gremial ou veciñal; é unha cuestión que nos compete a todos”.

Al margen de la movilidad, sobre la que no quiso dar más detalles a la espera de la cita de esta tarde, y preguntado sobre hacia dónde debe caminar Santiago a nivel urbanístico, apunta contundente que “o crecemento da cidade está previsto no Plan Xeral, e a iso me remito”.

Con respecto al estado actual en el que se encuentra la zona monumental compostelana, señala que “necesita unha posta ao día, tendo en conta que é un dos grandes bens patrimoniais do mundo”, un reconocimiento por parte de la Unesco que obtuvo en el año 1985, cuando él estaba al frente del Concello de Santiago como regidor municipal.

Alfonso Salgado considera que “la ciudad es algo compartido” y que la comprensión de la misma no debe llevarse a cabo desde compartimentos estancos, puesto que entiende que “el reto pasa por el acuerdo, implica que como ciudadanos no solo actuemos con nuestros derechos sino con nuestros deberes”.

Subraya que para él “la ciudad es esa representación del acuerdo” y, cuestionado sobre esos deberes que tienen los santiagueses con respecto a su ciudad, cree que “deben ser conscientes de las decisiones que se toman y participar en ellas, con responsabilidad cívica”. Algo que los arquitectos deben abordar “con una visión global de la ciudad porque es nuestra responsabilidad”.

Insiste en que ambos se proponen esta tarde establecer un diálogo con preguntas a las “que intentaremos ir respondiendo, pero no tenemos certezas absolutas”.

Interrogado sobre la convivencia armoniosa entre los vecinos de la capital gallega y los turistas que la visitan, admite que son discusiones que están teniendo lugar en todas aquellas ciudades que tienen un gran reclamo, como es el caso de Santiago, y que “son problemas complejos y globales”.

Recuerda que “todos somos vecinos, ciudadanos y en algún momento también turistas, por lo que debemos entender que la gente viene a visitarnos, y que Santiago es lo que es por su papel en Europa y el mundo en el ámbito de la peregrinación”.

Compostelanos ambos, Xerardo Estévez (1948) es arquitecto y fue elegido alcalde en 1983. Abandonó la primera línea política en 1998.

Alfonso Salgado (1966) dirige junto a Francisco Liñares el estudio Salgado e Liñares, con el que obtuvieron el Premio de Arquitectura Española 2020 por el complejo turístico de Albeida en Serra de Outes.