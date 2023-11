Los establecimientos hoteleros de la capital gallega sumaron durante el pasado mes de octubre 99.224 pernoctaciones de turistas internacionales, lo cual supone un incremento del 8,1 % con respecto al mismo periodo del año pasado, tal y como muestran los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). “É o primeiro mes da serie histórica no que o turismo internacional chega en outubro tan preto da barreira das 100.000 estadías. Duplica por exemplo o número de estadías internacionais de outubro do Ano Santo 2010, cando foran 47.466”, destacaron ayer desde el Concello de Santiago.

Este dato, sumado a las 105.678 estancias del pasado mes de septiembre, confirma la consolidación de Compostela como “un destino internacional cun atractivo turístico que vai moito máis alá que a celebración dun Ano Santo”, valoraron desde el gobierno local. “Tamén vai na liña do cambio do modelo turístico na cidade, apostando pola desestacionalización da demanda a través dun turismo de maior valor engadido”, subrayan en el pazo de Raxoi.

El informe de Coyuntura Turística Hotelera elaborado por el INE refleja que el turismo internacional supone el 58% del total de las pernoctaciones que se registraron en la capital gallega en el mes de octubre, superando ampliamente al viajero nacional, que pesa un 42%, después de registrarse 73.281 estancias.

“A maior presenza de turismo internacional, que en xeral ten un gasto medio por persoa superior ao doméstico, axudou a que a tarifa media diaria subise en outubro ata os 96,5 euros, cun incremento do 12% respecto dos 86 euros do mesmo mes do ano pasado”, señalan desde el gobierno municipal.

696.777 estancias en los diez primeros meses del año

Asimismo, con la estadística de los dos últimos meses sobre la mesa, el turismo internacional está muy cerca de las 700.000 pernoctaciones en lo que va de año. “Grazas aos grandes datos de setembro e outubro, os viaxeiros extranxeiros xa suman ata outubro 696.777 estadías, un 19,6 % máis que no mesmo período do Ano Santo 2022. Con esta cifra, o turismo internacional representa o 48,6% da demanda acumulada neste ano”, inciden desde la Concellaría de Turismo.

Además, sumando los datos de turistas domésticos e internacionales, los establecimientos hoteleros de la capital gallega registraron en los diez primeros meses de este año un total de 1.435.099 pernoctaciones, un 6,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2022.

Y si en los dos últimos meses de 2023 continúa esta tendencia de crecimiento gracias al impulso del turismo internacional, sería la primera vez que el ejercicio posterior a un Año Santo consigue mejorar las cifras del propio Año Santo, “amosando a fortaleza de Santiago como destino turístico e do seu atractivo internacional que vai máis alá do Xacobeo”, subrayan en Raxoi.