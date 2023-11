A hostalaría de Santiago conseguiu na mañá deste mércores o compromiso do Goberno municipal de revisar a instrución 2/2023 sobre seguridade e prevención de incendios nos locais hostaleiros. Desta maneira elimínanse do documento aquelas cuestións que o sector consideraba que "podían levar a arbitariedades".

O acordo produciuse na xuntanza celebrada en Raxoi entre a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, os edís nacionalistas Míriam Louzao e Iago Lestegás e o sector hostaleiro de Compostela, representado por Lois Lopes (hostalaria.gal) e Lucía Vázquez (Asociación de bares, pubs e discotecas).

Sobre a instrución, Lois Lopes manifestou que, probablemente, a súa redacción de urxencia se realizou "para evita a alarma social a raíz dos incendios acontecidos en Murcia e do incidente na Sala Malatesta", a pesar de que tamén incidiu en que o acontecido no local de San Lourenzo "xa demostrou que os protocolos funcionan".

Na xuntanza tamén se confirmou a participación da hostalaría na campaña 'Fala baixiño', que se presentará o venres 1 de decembro e que procura concienciar ás persoas que gozan do lecer nocturno da necesidade de garantir o dereito ao descanso da veciñanza.

"Unímonos á campaña 'Fala baixiño', como xa fixemos noutros anos, porque cremos que é boa para a cidade e respectamos o dereito ao descanso dos veciños, se ben tamén sabemos que a incidencia do ruído na cidade procedente da hostalaría é mínima", comentaba Lucía Vázquez.

Sanmartín explicou que o sector tamén aceptou o borrador presentado polo Goberno local para a creación da mesa do sector, pero mentres esta non se produza, as partes deixaron clara a súa disposición a continuar reuníndose.