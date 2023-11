Las asociaciones de hostelería compostelanas se mantienen en pie de guerra contra el Ayuntamiento a raíz de la instrucción que ya ha provocado varios cierres preventivos por cuestiones relacionadas con materia urbanística. En un nuevo comunicado enviado este sábado a los medios, el sector reclama al gobierno bipartito del BNG y Compostela Aberta que “escoite as demandas da hostalaría compostelá coma un dos principais motores económicos da cidade”, al tiempo que le exige que “subsane as lecturas erróneas da realidade”. Los hosteleros sostienen que el Concello debe “revogar a instrución 2/2023 e actuar con dilixencia na reapertura dos de locais pechados”.

Ponen el foco sobre el departamento de Disciplina Urbanística e inciden en que el gobierno local debe “velar” para que actúe “seguindo criterios racionais e sensatos, aplicando a lexislación vixente, corrixindo interpretacións restritivas e cunha filosofía sempre lesiva para os negocios e establecementos”.

Instan al ejecutivo municipal a priorizar “o traballo dun departamento con serias dificultades de execución, chegando a ter expedientes abertos e sen resolver durante máis de dous anos”. Y por otro lado, apoyan las declaraciones realizadas por la oposición, que califican de acertadas, “xa que recollen unha criminalización do noso sector en base a un estado de alarma creado para xustificar actuacións que non se corresponden co obxectivo que din procurar”.

En el comunicado quieren hacer hincapié en que la hostelería compostelana “é segura e un exemplo para o conxunto do país”, al tiempo que recuerdan que “quedaron atrás no tempo actuacións que puideron causar problemas reais de convivencia”.

También censuran “as desafortunadas declaracións realizadas á prensa por Iago Lestegás”, las cuales consideran que “non contribúen a crear o clima propicio para unha solución axeitada”. Para las asociaciones “semella que non leu a instrución e que descoñece a situación do sector: o concelleiro de Urbanismo ten que deixar de alimentar artificialmente o alarmismo social e pór solución ao colapso de licenzas que acumula o departamento”, subrayan.

Las asociaciones Hostelería Compostela, hostalaria.gal y de Bares, Pubs e Discotecas Compostela reclaman, además de la inmediata convocatoria de la mesa sectorial a la que se comprometió el gobierno local, “unha reunión coas direccións das catro forzas políticas con representación municipal”. El sector desea que la primera mesa sectorial con el Concello se celebre antes de que acabe el mes de diciembre para abordar las cuestiones más urgentes.