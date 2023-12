El Hostal de los Reyes Católicos acogió este sábado el gran acto institucional para conmemorar los treinta años de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, una celebración en la que no solo se puso en valor el resurgir y la fuerza actual del fenómeno jacobeo, sino que también se destacó la figura del exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe como uno de los grandes impulsores de la peregrinación internacional a raíz de su reconocido programa Xacobeo’93.

Así lo recordó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto en el que participó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el deán de la Catedral, José Fernández Lago, entre otras muchas autoridades y personalidades de diferentes ámbitos llegadas de todo el territorio nacional e incluso del extranjero.

“Estos 30 años nos tienen que llenar de orgullo por lo que conseguimos colectivamente y ahora que encaramos dentro de muy poco tiempo esa década xacobea vamos a seguir trabajando así para que los que, dentro de otros 30 años les toque evaluar lo que se hizo en estas tres décadas, puedan decir que las cosas se hicieron bien y que un Camino que tiene muchos siglos de historia se sigue manteniendo tan saludable como el primer día”, manifestó el presidente de la Xunta, antes de reconocer que, aunque el Camino de Santiago lleva actuando como nexo de pueblos y culturas desde hace siglos, el año 1993 supuso un antes y un después, tras obtener el reconocimiento de la Unesco y de celebrarse el Xacobeo 93, que permitió que los Años Santos transfieran la esfera religiosa para convertirse en todo un referente sociocultural en el que se implica toda la comunidad.

En este punto, hizo hincapié en la relevancia del papel que tuvo en este “éxito colectivo” el exconselleiro Víctor Manuel Vázquez, “una persona que creyó en el año 93 y que decidió hacer una apuesta arriesgada para construir algo que no existía”, en palabras de Alfonso Rueda. Sentado en primera fila, el también Embajador de Honor del Camino de Santiago recibió el agradecimiento del presidente de la Xunta de Galicia y el aplauso de todo el público asistente.

Desde entonces, detalló el máximo mandatario autonómico, se multiplicó la inversión para mejorar, conservar y promocionar la Ruta Jacobea; se creó la red pública de albergues que ya cuenta con 4.200 plazas y el Camino se convirtió en un motor de la economía de la comunidad y uno de los principales atractivos del turismo en Galicia. En lo que va de 2023, puntualizó, ya son más de 444.000 los peregrinos que recogieron la ‘compostela’ que entrega la Catedral de Santiago; un récord histórico de peregrinos a medio mes de finalizar el año pese a no ser Xacobeo.

Por su parte, la alcaldesa recordó que “o Camiño de Santiago sempre se caracterizou por propiciar interesantes intercambios culturais, lingüísticos e mesmo comerciais entre os pobos de Europa. E por iso en 1987 foi declarado o primeiro Itinerario Cultural Europeo polo Consello de Europa; en 1993 obtivo a declaración de Ben Patrimonio da Humanidade pola Unesco e no Ano Xubilar de 2004 foi distinguido co Premio Príncipe Asturias da Concordia, o que sen ninguna dúbida avala e recoñece o espírito europeísta de concordia que este itinerario representa”.

También sostuvo que “pode considerarse como un itinerario herdeiro das ancestrais peregrinacións cara o Finisterre, que significaba ese punto exacto máis centrado no Océano Atlántico que se coñecía”. “A tradición”, aseguró, “é moi anterior á cristianización do mito, á construción da Catedral, á fama difundida mediante o Códice Calixtino, concebido como a primeira guía de viaxes do Camiño de Santiago, á instauración dos Años Xubilares desde 1428 e ao mítico redescubrimento do corpo de Santiago Apóstolo en 1879”.

El deán de la Catedral, José Fernández Lago, defendió que “do Camiño sacan froito non só os católicos senón tamén as persoas doutras relixións”, al tiempo que sostuvo que “a xente que fai o Camiño nunca chega como sae: algúns empezan en plan turístico ou en compañía de amigos, pero rematado o Camiño son ben poucos os que non se senten auténticos peregrinos. Como sentenza a Unesco, pódese considerar un verdadeiro Patrimonio da Humanidade”.

La alcaldesa de Triacastela y vicepresidenta 2ª de la Asociación de Municipios do Camiño de Santiago, Olga Iglesias, recordó la responsabilidad fundamental de los concellos sobre el cuidado de los itinerarios jacobeos: “Tenemos que cuidar nuestros pueblos y a nuestros vecinos porque esa es la única manera de cuidar el Camino y a los peregrinos”.