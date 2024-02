Irene Sola e Brais Lamela asesorarán a escritores noveis nas residencias literarias do Gaiás

Nas residencias literarias da Cidade da Cultura xestáronse algunhas das obras que están a despuntar nas letras galegas. Sica Romero (Premio San Clemente de Novela), Fran Fernández Dávila (Premio de Narrativa Breve Repsol) e Brais Lamela (Premio El Ojo Crítico de RNE) acudiron a este encontro no que escritores inéditos reciben asesoramento doutros máis experimentados para perfeccionar as súas narrativas. O proxecto acadará neste 2024 a súa cuarta edición e o Gaiás acaba de abrir o prazo para que os interesados poidan anotarse.

Nesta nova convocatoria ofértanse un total de dez prazas, oito delas reservadas para menores de 35 anos. Poderán presentarse persoas nadas ou residentes en Galicia que queiran desenvolver ou mellorar un proxecto de narrativa, en galego ou castelán. Na residencia literaria teñen cabida novelas de ficción, novelas de non ficción (autoficción) ou coleccións de relatos, ben sexan obras por completar, ben rematadas pero aínda non publicadas. O prazo de inscrición está aberto ata o 19 de marzo de 2024.

As persoas seleccionadas beneficiaranse dun programa intensivo e gratuíto de actividades que decorrerá do 1 ao 13 de xullo na Cidade da Cultura, e que se complementará con visitas a institucións culturais, a participación en eventos ligados ao mundo do libro e á literatura e o intercambio con outras disciplinas artísticas. O aloxamento, almorzos e comidas correrán a cargo da organización.

Director

Dirixida polo escritor Javier Peña, a residencia é un espazo de aprendizaxe en común aberto á análise, a crítica e o eloxio. Nesta ocasión os participantes estarán asesorados por dúas voces destacadas do panorama literario actual, a escritora catalá Irene Solà e o galego Brais Lamela, que retorna tras a súa experiencia como residente. O lugués, actualmente doutorando na Universidade de Yale (Nova York), viu neste tempo publicada a súa primeira novela, Ninguén queda (Editorial Euseino?, 2022), traducida tamén ao castelán e ao catalán e pola que recibiu o Premio da Crítica de Narrativa Galega 2022, o Premio «El Ojo Crítico» de RNE de Narrativa en 2023, ademais de ser nomeado aos premios Nollegiù e Cálamo ao libro do ano.

Irene Solà é autora da popular novela Canto jo i la muntanya balla, traducida ao castelán (Canto yo y la montaña baila. Anagrama, 2019), o inglés, o francés, o alemán e o italiano, entre máis dunha vintena de linguas. Foi a primeira obra en catalán en gañar o Premio de Literatura da Unión Europea en 2020, ademais dos premios Maria Àngels Anglada, Punt de Llibre de Núvol e Cálamo Otra Mirada. O seu libro de poemas Bèstia (Premio de Poesía Amadeu Oller; Galerada, 2012) foi publicado en edición bilingüe castelán-catalán por La Bella Varsovia e tamén traducido ao inglés e ao italiano. A súa primeira novela, Els dics (L’Altra Editorial, 2018), publicada en castelán en Anagrama co título Los diques, gañou o Premio Documenta 2017. Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres (Te di ojos y miraste las tinieblas) é a súa última novela, un relato de historias e personaxes malditos máis alá do tempo que bebe do folclore rexional, o imaxinario e a tradición oral ao redor dos pactos co demo.