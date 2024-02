Santiago es la ciudad de Galicia que gana más población y ya roza los cien mil habitantes

La pirámide de población de Santiago sigue estrechándose en su parte más baja y aumentando en la más alta, o lo que es lo mismo, el envejecimiento sigue creciendo. Los datos del IGE señalan que las personas mayores de 65 años de la capital gallega son 7.271 más que las menores de 19. El grupo de mayor edad son 23.424, un 23,46% de los habitantes, frente a los 16.153 que todavía no han cumplido 20 años y que representan un 16,17% del total.

La tendencia se mantiene si se reduce la horquilla por cualquiera de los dos lados, ya que los menores de cuatro años son 2.922 y los mayores de 85 ascienden a 4.045 –un 2,92% frente a un 4,05%–.

El catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y profesor de Xeografía Humana Carlos Ferrás concluye que estos números pornen en evidencia que Santiago “segue claramente as características do proceso de avellentamento demográfico de Galicia. Disto non se salva Santiago e é común en toda a comunidade, de tal maneira que o avellentamento é un desafío e non se pode afrontar senón é cun rexuvenecemento da poboación”.

Para Ferrás, de la misma forma que otras tendencias detectadas, en los datos que ofrece el IGE “tamén se relaciona coa accesibilidade á vivenda e ao mercado de traballo, cos servizos de calidade para a conciliación familiar e laboral, a mobilidade e o transporte público de calidade”. El profesor de la USC indica que “ao final, todas estas políticas no seu conxunto dinamizan a demografía e permiten afrontar o avellentamento”.

Entre el colectivo mayor de 65 años, las mujeres son mucho más numerosas que los hombres, alcanzando la cifra de 17.787 frente a 9.430 varones. Según apunta Ferrás, “este tamén é un dato estrutural, que é común en todos os concellos, e é común na demografía a nivel de toda España. As mulleres teñen unha esperanza de vida maior que os homes. Entón, nos cortes de idade máis elevados entra dentro do previsible que as mulleres sexan máis numerosas que os homes”. Aún así, el catedrático resalta que “tamén é certo que sempre en todas as sociedades nacen máis nenos que nenas”.