Hablan los empresarios afectados por el 'apagón' en A Sionlla: "A sensación de inseguridade afecta aos negocios"

La ausencia de alumbrado que afecta desde hace varios meses al polígono industrial de A Sionlla ha provocado un nuevo pulso entre Concello de Santiago y Xunta de Galicia. Según señalan los empresarios, el problema ha sido comunicado tanto al Concello de Santiago como a Xestur, ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, pero ambas administraciones, cuestionadas por las medidas adoptadas para ofrecer una solución, aseguran que la responsabilidad pertenece a la otra parte. Mientras Raxoi y Gobierno autonómico se pasan la patata caliente, los empresarios lamentan las consecuencias generadas por la ausencia de iluminación, que provoca problemas de seguridad y produce “sensación de abandono”.

"Anoitece e non hai iluminación ningunha. É unha pena, porque é un polígono comercial e ao final, o que nos está afectando é aos negocios e á seguridade”, afirma a EL CORREO GALLEGO un responsable de varios establecimientos que prefiere no ser identificado.

Este empresario añade que “hai sensación de inseguridade. É un polígono que ao final, en inverno ás seis da tarde non hai iluminación, e é inseguro. De feito, houbo algún roubo, non recentemente, pero houbo un roubo pola zona, porque isto xa vén desde hai un tempo”. Así, apunta que hai “disconformidade” entre los empresarios por la situación y afirma que “ao final é unha queixa xeralizada. Tanto para os negocios, como para os traballadores, como para os clientes que acceden ao polígono, evidentemente a sensación de abandono que dá, ao final afecta aos negocios e afecta a todo o demais, xa non é un problema solo noso”. “É un problema para a circulación, para os accesos, para a seguridade e para a imaxe do polígono en si”, concluye.

Por el momento, explica que no se han planteado medidas más allá de de trasladar el problema al Concello e insistir en que se solucione. “Estamos esperando a ver se o solventan e se non, evidentemente teremos que tomar algún tipo de medida. De momento estamos esperando ver se hai algún tipo de solución, e se non nos dá ningunha temos que empezar a buscar alternativas. De entrada non temos ningunha outra vía máis que a de tratar de falar con eles para que nos busquen unha solución”, señala.

En cuanto al posible origen del problema que está provocando la ausencia de iluminación, los empresarios desconocen cuál puede ser. El gerente de la Asociación Área Empresarial do Tambre, José Manuel Beceiro, indica que “hai algunhas zonas nas que está funcionando a iluminación e outras que non. Descoñecemos se hai un problema de que salte algún diferencial. Falla constantemente nos mesmos sitios”. Cuando la entidad informó de la situación al Concello y a Xestur “non nos deron moita explicación de por que se está producindo”.

Beceiro coincide con que “hai problemas sobre todo de vixilancia e seguridade porque nas zonas escuras sempre hai máis perigo” y expresa su deseo y el de los empresarios de que se solucione lo antes posible.