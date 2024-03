El polígono de A Sionlla lleva meses sin luz: Xunta y Concello discrepan sobre quién debe arreglarlo

Las calles del polígono industrial de A Sionlla llevan varios meses a oscuras. El alumbrado público en la rúa de Castela e León y en las aledañas no funciona desde hace meses, según denuncian los propietarios de los negocios de la zona, afectando esta situación a un gran número de establecimientos. Según señalan los empresarios, el problema ha sido comunicado tanto al Concello de Santiago como a Xestur, ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de la Xunta, pero ambas administraciones, cuestionadas por las medidas adoptadas para ofrecer una solución, aseguran que la responsabilidad pertenece a la otra parte.

Cesión en el 2012

El desarrollo del parque empresarial de A Sionlla se llevó a cabo entre los años 2009 y 2012. El Gobierno gallego ejecutó las obras con el objetivo de aumentar la superficie industrial de Santiago. Una vez finalizadas, la Xunta indica que la empresa pública Xestur “cedeu ao Concello de Santiago a urbanización da Sionlla, como é habitual en todo este tipo de urbanizacións. A cesión realizouse no ano 2012”.

De este modo, fuentes autonómicas apuntan a EL CORREO GALLEGO que “o propietario das zonas públicas do parque empresarial (rúas, beirarrúas, prazas de aparcadoiro, zonas verdes, farois, papeleiras, etc.) é o Concello, ao que corresponde o mantemento dos elementos da súa propiedade como os relacionados coa iluminación”. El Gobierno gallego remarca que “de feito, é o Concello quen aboa a factura de electricidade consumida neses espazos públicos”.

Discrepancia en Raxoi

Sin embargo, en el Pazo de Raxoi no comparten esta visión. El Concello de Santiago, preguntado al respecto por este diario, incide en que en la tramitación del polígono de A Sionlla “estableceuse que o mantemento lle corresponde a unha entidade de conservación constituída por propietarios das parcelas, que teñen a obriga de conservar e manter o ámbito. Mentres non se constitúe esa entidade de conservación, correspóndelle a Xestur, independentemente de que xa cedese a rede viaria ao Concello”.

De esta forma, el Gobierno local entiende que no ha tenido en su mano las competencias para hacerse cargo del problema de la iluminación del polígono, puesto que “de Xestur, pasará a facerse cargo do mantemento a entidade de conservación en canto se constitúa, de acordo co que figura na proposta de estatutos”. Raxoi añade que la mencionada entidad no está consituída, con lo que la incidencia que está afectando al alumbrado público del parque empresarial estaría, según esta versión, en manos de Xestur.