Santiago é pioneira, entre as cidades patrimonio, na dotación de fibra óptica no casco histórico

O salón vermello do Pazo de Raxoi acolleu na mañá do mércores a 'celebración' polo remate do proceso de instalación de fibra óptica no casco histórico da cidade. A capital galega convértese así en pioneira, entre as cidades patrimonio, na dotación deste servizo dentro da améndoa. Un proceso xestionado polo Consorcio e Amtega (Axencia de modernización tecnolóxica de Galicia) que o subdirector xeral de Conservación de Bens Culturais da Xunta, Manuel Chaín, describiu como "salvagarda do patrimonio conectándoo co futuro".

Este proxecto, asumido pola operadora Orange, botou a andar no outono de 2020 e desenvolveuse en 13 fases, instalando máis de 21 quilómetros de cabo no casco histórico e máis de 1.000 caixas 'Compostela' (dispositivo de menor tamaño que os habituais e bautizado así por ser creado ad hoc), que dota de conexión dixital a máis de 6.000 fogares da cidade.

No acto interviron, ademais da alcaldesa da cidade, Goretti Sanmartín, a xerente do Consorcio de Santiago, Belén Hernández, o subdirector xeral de Conservación de Bens Culturais da Xunta, Manuel Chaín, a directora de relacións institucionais de Orange, Nani Fernandez, e Miguel Rodríguez Quelle en representación de Amtega.

A relatora do longo proceso "con final feliz" que foi a dotación de fibra óptica no casco histórico foi Belén Hernández, que explicou ao auditorio a complexidade do proxecto e as reticencias de diversos operadores de telecomunicacións ante as dificultades da instalación ao tratarse a améndoa dun ben patrimonial protexido e aducindo a "inviabilidade económica" da tarefa.

Unha vez que Orange se sumou ao proxecto, man a man con Lourdes Pérez, a arquitecta directora da oficina técnica do Consorcio, comezaron os traballos que tiveron que adaptarse á lexislación de conservación patrimonial e no que todos os relatores no evento coincidiron en destacar o papel colaborativo da veciñanza.