La deuda del Concello va en ascenso: cómo Raxoi pasará de 17 millones a 40 en solo cuatro años

La deuda del Concello de Santiago ha iniciado una nueva senda ascendente. Al final de este año, la administración local acumulará préstamos bancarios y de entidades como la Diputación de A Coruña y el Ministerio de Economía por valor de 40,5 millones de euros. La cuantía supondrá un 135% más de la que se registraba en 2020, cuando la deuda se situaba en 17,24 millones de euros. Durante este ejercicio, según figura en el documento de presupuestos de 2024, el Concello seguirá recurriendo al crédito para poder financiar buena parte de las inversiones que prevé acometer. Por este motivo, pedirá nuevos préstamos por valor de nueve millones de euros.

El concelleiro de Facenda, Manuel César Vila, asevera que pese al crecimiento “la situación no es preocupante”. Las normas de estabilidad financiera que marca el Ministerio permiten a los municipios recurrir al crédito siempre que la deuda no sobrepase el 75% de los ingresos corrientes del ayuntamiento. En el caso de Santiago, argumenta César Vila, la ratio está aún muy lejos de esa cantidad y se queda en el 38,8%. El responsable de la hacienda local explica que el bipartito ha decidido recurrir al crédito para no tener que subir impuestos como vía para incrementar los ingresos.

En los presupuestos del próximo año se destinan casi 19 millones a inversiones. Pero con los ingresos corrientes que recibe el Pazo de Raxoi sólo se podrían realizar poco más de la mitad de los proyectos que el bipartito quiere poner en marcha este año. El recurso a la deuda, explica César Vila, “es habitual en todos los ayuntamientos e incluso en las grandes empresas que financian con préstamos sus inversiones”, sostiene el edil.

Sin subidas de impuestos

El titular de Facenda asegura que se tomó la decisión política de no subir los impuestos a los ciudadanos y censura que desde la oposición el PP haya defendido lo contrario. “Para subir los impuestos o tasas hay que llevarlo al pleno y aprobarlo allí, algo que no se ha producido en estos meses”, subraya César. El concelleiro asevera que si sube la cuantía que recogen los presupuestos en el capítulo de ingresos por este concepto se debe a que sí implantarán “una recaudación más eficiente”. En los últimos meses, indica, se ha trabajado para acometer “medidas de ordenación de los servicios de urbanismo y tesorería” para mejorar la recaudación y también se reforzará la inspección tributaria para que lleguen a las arcas públicas los “impuestos que no se estaban pagando”.

Vila defiende que los 9 millones que pedirá el Concello suponen la menor cuantía de los últimos ejercicios. El recurso al endeudamiento se incrementó notablemente en el Concello de Santiago desde el año 2021, en plena pandemia de coronavirus, cuando también se relajaron las reglas fiscales. A principios del año 2020, el Concello había previsto pedir prestados tan sólo 1,2 millones de euros, pero en los dos ejercicios posteriores el importe ascendió a 10 millones y a 10,9. Aunque cada año el Concello va amortizando parte de los créditos preexistentes, la cantidad que ha ido pagando es menor y el capital vivo (la deuda) ha vuelto a iniciar un proceso ascendente desde 2020.

Los 40,5 millones de euros con los que se prevé terminar el 2024 siguen aún lejos de los 60,5 millones que debía el Concello de Santiago a 1 de enero de 2013, la cantidad más abultada de los últimos tiempos. Desde entonces y hasta 2020 la cifra se había ido reduciendo.