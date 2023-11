Los presupuestos municipales de 2024, en cuyo borrador trabaja el gobierno local de Santiago, no se librarán de los efectos de la inflación. La concejala portavoz del bipartito, Míriam Louzao, señaló este miércoles en una rueda de prensa en el pazo de Raxoi que "atopámonos unha situación complicada a nivel orzamentario e estamos no traballo de cadrar ingresos e gastos". La alcadesa, Goretti Sanmartín, detalló este martes que algunos servicios públicos municipales, como el SAF, han duplicado algunos de sus costes, lo que inevitablemente afectará a la elaboración del borrador de las cuentas municipales del próximo año. En el caso del Servizo de Axuda no Fogar, el coste de cada hora subió de 12 a 25 euros, es decir, más del doble. A esta dificultad se suma la inestabilidad en el Gobierno central, y la ausencia de un borrador de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

O Goberno local de Santiago revólvese contra os orzamentos presentados pola Xunta: "Son decepcionantes" En todo caso, la portavoz del ejecutivo municipal, Míriam Louzao, confía en que "nos vindeiros días" se finalice el trabajo y se pueda presentar un borrador a los grupos municipales. "Queremos facer un bo traballo porque este Concello merece un bo orzamento", señaló Louzao, antes de recordar que "o ano pasado estivemos co orzamento prorrogado e iso é un problema, porque os gastos cambiaron e tamén os convenios". De ahí que el equipo que preside Goretti Sanmartín esté actualmente realizando un "traballo de equilibrio". "Nos vindeiros días, o máis breve que poidamos, haberá unha proposta para presentarlla aos outros grupos", concluyó la concejala nacionalista. Los socialistas urgen a Sanmartín que les entregue el borrador de los presupuestos El Partido Socialista denunció hace ya unos días que entrado ya el mes de noviembre todavía “seguimos a la espera del primer borrador de los presupuestos de 2024”. Alerta también de que si las cuentas no llegan a tiempo existe riesgo de perder hasta 16 millones de fondos europeos. En un comunicado remitido a los medios, la edil socialista y exconcejala de Facenda, Marta Abal, recordó que “el 1 de septiembre de 2022, la propia Goretti Sanmartín, desde a oposición ya estaba exigiendo iniciar las negociaciones”. Abal critica que ahora como alcaldesa “a 4 de noviembre, aún no dio ninguna explicación de cuando piensa comenzar las negociaciones”.