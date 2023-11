Durante este año, Santiago ha funcionado con los presupuestos municipales prorrogados por valor de 133 millones. El nuevo ejecutivo local en manos del BNG y Compostela Aberta se ha comprometido a sacar adelante unas nuevas cuentas para lo que necesita el apoyo del PSOE. Pero los socialistas denuncian que entrado ya el mes de noviembre todavía “siguen a la espera del primer borrador de los presupuestos de 2024”. Alertan también de que si las cuentas no llegan a tiempo existe riesgo de perder hasta 16 millones de fondos europeos.

En un comunicado remitido a los medios, la edil socialista y exconcejala de Facenda, Marta Abal, recordó que “el 1 de septiembre de 2022, la propia Goretti Sanmartín, desde a oposición ya estaba exigiendo iniciar las negociaciones”. Abal critica que ahora como alcaldesa “a 4 de noviembre, aún no dio ninguna explicación de cuando piensa comenzar las negociaciones”.

La edil socialista recalca la importancia de los presupuestos para 2024. “De ellos dependen importantes inversiones en la ciudad y que no se pierdan fondos europeos que se consiguieron en el mandato socialista”, apunta. El proyecto de humanización de Amor Ruibal, la mejora del lago del Auditorio de Galicia, el Jardín Botánico junto al Campus Sur, mejoras en el Monte Viso, las actuaciones de rehabilitación en el polideportivo de Vite y el complejo de Santa Isabel o la estación de reparto de mercancías para el casco histórico “son algunos de los proyectos que deberían estar incorporados en las próximas cuentas para que no se pierdan cerca de 16 millones de euros de fondos europeos”, explica el PSOE. “Como dijo la señora Sanmartín en noviembre do 2021, son muchas las urgencias y voluntad negociadora, de momento, ninguna” criticó Abal que, insistió, “lo dijo cuando estaba en la oposición, ahora que gobierna es otro cantar”.

Hasta ahora se desconocen cuáles serán las exigencias del PSOE para dar el apoyo a las cuentas del bipartito. Los socialistas sí avisaron hace unas semanas de que no aprobarán unos presupuestos que incluyan el derribo de la Casa da Xuventude.

Desde las filas socialistas también cuestionan los retrasos que Raxoi está teniendo para llevar la nueva ordenanza de plusvalía al pleno de la corporación. Marta Abal recuerda que ya había sido aprobada en Xunta de Gobierno en el pasado mandato y ahora solo tendría que ser ratificada por la corporación. Insiste además en que “ya estaba negociada con todas las fuerzas de la izquierda” e insiste en que “el hecho de que la alcaldesa no sea capaz de llevar esto a pleno denota cierta parálisis en la gestión”. El PSOE pide “celeridad” en la aprobación de los presupuestos ya de ellos “depende que se le dé continuidad a los grandes proyectos que, durante nuestro mandato, pusimos en marcha para transformar la ciudad”.